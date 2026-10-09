El mediocampista escribió un mensaje para el jugador del Como luego del retiro de Lionel Messi de la Selección argentina. La secuencia abrió especulaciones sobre la camiseta 10.

En el marco de la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina, Rodrigo De Paul le dedicó un comentario a Nico Paz, jugador del Como, en una señal que volvió a instalar el debate sobre quién podría heredar la camiseta número 10. El intercambio se produjo después de un posteo del joven futbolista, que había expresado su admiración por Messi. La situación cobró relieve porque el retiro del capitán dejó abierto un vacío simbólico en el plantel nacional.

De Paul respondió con la frase: “Pase, maestro, lo estábamos esperando”, en alusión a una expresión conocida. El mensaje fue interpretado como un respaldo al mediocampista surgido en Real Madrid, en un contexto de transición para la Selección. La publicación circuló entre los seguidores del equipo argentino y se leyó también como una señal de apoyo a una posible nueva generación.

Durante la fecha FIFA, De Paul mantuvo un perfil bajo en comparación con otras etapas de su ciclo en el seleccionado. Según el material difundido, no fue convocado para los partidos iniciales ante Bolivia y Burkina Faso, y solo estuvo presente en la despedida de Messi en el amistoso contra Benín. Esa secuencia alimentó las dudas sobre su lugar inmediato en la estructura del equipo.

Mensaje a Messi

En paralelo, el mediocampista también publicó una dedicatoria para Messi, a quien definió como “capitán de este barco, maestro de un legado, dios de esta tierra”. El texto fue acompañado por una foto de ambos durante el calentamiento previo al partido. El mensaje se destacó por su tono personal y por la ausencia de una pieza más extensa de homenaje, como hicieron otros integrantes del plantel.

Lo que sigue

La continuidad de De Paul en la Selección argentina quedó planteada como una variable abierta tras su ausencia en la convocatoria, aunque el ciclo de Lionel Scaloni lo tuvo como una pieza central. En ese escenario, el armado del equipo para la próxima etapa seguirá marcado por la definición de roles entre referentes y futbolistas jóvenes. El debate sobre la camiseta 10 y el recambio en el plantel quedó instalado a partir de esta despedida.