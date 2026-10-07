El Estadio San Juan del Bicentenario recibió a Lionel Messi en cuatro partidos y la selección argentina no perdió en ninguna de esas presentaciones en la provincia. El repaso incluye dos amistosos y dos encuentros oficiales, con un saldo de tres victorias y un empate. En ese recorrido, el capitán argentino convirtió tres goles y aportó dos asistencias.

Primera visita La primera actuación en San Juan fue el 27 de abril de 2016, en un amistoso internacional frente a Honduras. En ese partido, Messi salió lesionado y fue trasladado al sanatorio CIMAC con un operativo de seguridad. El episodio generó una movilización en el centro de la provincia, aunque el golpe en la zona lumbar no pasó a mayores, según el material original.

Duelo oficial Su segunda participación en el Bicentenario fue el 15 de noviembre de 2016, por las eliminatorias para el Mundial de Rusia. Argentina venció 3 a 0 a Colombia, con un gol de tiro libre de Messi y dos asistencias. Ese encuentro fue el primero oficial del astro en suelo sanjuanino y quedó entre los más recordados por el rendimiento del equipo en esa clasificación.





Amistoso previo a la Copa América El 7 de junio de 2019, Messi volvió a jugar en San Juan en un amistoso ante Nicaragua. La selección argentina ganó 5 a 1 y el rosarino marcó dos tantos. Ese partido completó la tercera presencia del capitán en el estadio pocitano antes del tramo final de su ciclo en la Selección.

Clasificación a Qatar 2022 La última actuación en la provincia fue el 15 de noviembre de 2021, ante Brasil, por las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. El encuentro terminó 0 a 0 y selló la clasificación de la selección dirigida por Lionel Scaloni. Para San Juan, ese partido quedó como el de mayor peso deportivo dentro de las cuatro presentaciones de Messi en el Bicentenario.





Con ese registro, San Juan quedó entre las plazas argentinas donde Messi jugó más veces, detrás del Monumental y La Bombonera, y en la misma línea del Kempes de Córdoba, según el repaso incluido en el texto original. El saldo provincial fue de cuatro partidos, dos oficiales y dos amistosos, con tres triunfos y un empate. El cierre de ese recorrido deja como dato verificable que el capitán argentino no perdió en el estadio sanjuanino y sumó tres goles y dos asistencias.