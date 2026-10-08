Los tenistas argentinos Juan Manuel Cerúndolo, Sebastián Báez, Thiago Agustín Tirante y Camilo Ugo Carabelli avanzaron a la segunda ronda del Masters de Shanghái tras ganar sus respectivos partidos en China.

Juan Manuel Cerúndolo, número 55 del ranking ATP, le ganó al colombiano Nicolás Mejía por 6-4 y 6-4 en una hora y 22 minutos. El menor de los hermanos Cerúndolo venía de caer en la primera ronda del ATP 500 de Beijing, en una gira asiática que sigue sumando partidos para los argentinos en el circuito.

Thiago Agustín Tirante también resolvió su cruce en sets corridos y venció al serbio Hamad Medjedovic por 6-4 y 6-2. En el texto original se destaca que el jugador viene mostrando solidez en este tipo de torneos y que alcanzó los cuartos de final en Cincinnati, antecedente que explica su presencia en esta instancia. Su próximo rival será el español Rafael Jódar, ubicado en el puesto 12.

Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli necesitaron tres sets para avanzar. Báez revirtió el partido ante el estadounidense Marcos Giron y ganó por 1-6, 6-3 y 6-4, mientras que Ugo Carabelli superó al ruso Ilia Simakin por 2-6, 6-2 y 7-5. En la segunda ronda, Báez enfrentará al monegasco Valentin Vacherot, número 17, y Ugo Carabelli jugará ante el canadiense Félix Auger-Aliassime, ubicado en el puesto 4.

Eliminaciones y agenda

Los únicos representantes argentinos que no lograron avanzar fueron Mariano Navone y Facundo Díaz Acosta, quienes perdieron frente al español Pablo Carreño Busta y al portugués Nuno Borges, respectivamente. La actividad argentina en el torneo continuará este viernes con el partido de Francisco Cerúndolo, número 21 del ranking ATP, ante el ruso Roman Safiullin. El encuentro está programado para no antes de las 4:30 de la madrugada.