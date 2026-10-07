El portugués comentó la publicación del rosarino en Instagram y destacó su recorrido con Argentina. El mensaje se viralizó y sumó miles de interacciones.

El portugués Cristiano Ronaldo le escribió a Lionel Messi en Instagram tras la despedida del rosarino de la Selección Argentina, luego del triunfo 3-0 ante Benín en el Estadio Monumental. El comentario se produjo después de la carta abierta que Messi publicó en sus redes sociales. La reacción del delantero lusitano se destacó entre los múltiples reconocimientos que recibió el capitán argentino.

El mensaje

Ronaldo dejó un texto dirigido de manera directa al diez: "Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo". La publicación retomó una rivalidad deportiva sostenida durante más de dos décadas en la elite del fútbol continental y mundial. En este caso, el gesto se ubicó en un registro de reconocimiento profesional.





Respuesta masiva

Según el texto original, el comentario superó los diez mil likes en menos de diez minutos y acumuló miles de interacciones. Esa repercusión amplificó el alcance del mensaje y lo convirtió en uno de los puntos más comentados de la despedida. El episodio también volvió a poner en primer plano la centralidad de ambos futbolistas en la conversación deportiva global.

Antecedente reciente No fue la primera intervención pública de Ronaldo hacia Messi en una situación personal. En agosto, cuando se conoció la noticia del fallecimiento de Jorge Messi, el portugués le había enviado un mensaje de condolencias. Ese antecedente reforzó una relación de reconocimiento mutuo en el tramo final de sus carreras.

Con este nuevo saludo, Ronaldo se sumó a la serie de expresiones internacionales que siguieron a la despedida del rosarino de la Selección. El dato a seguir es el cierre formal de esa etapa en el equipo nacional y la secuencia de reacciones que siga generando en el plano deportivo y mediático.