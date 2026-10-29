El equipo de Vicente López igualó 1-1 en Salta y ganó 5-4 por penales. Espera por Boca o Banfield para definir el título.

Platense se clasificó a la final de la Copa Argentina al vencer por 5-4 a Atlético Tucumán en la tanda de penales, después de empatar 1-1 en los 90 minutos de la semifinal disputada en el estadio Padre Ernesto Martearena, en Salta.

El conjunto tucumano abrió el marcador a los 35 minutos del primer tiempo mediante Renzo Tesuri. En el complemento, Platense alcanzó la igualdad a los 13 minutos por intermedio de Nicolás Retamar, lo que llevó la definición a los doce pasos.

Definición desde el punto penal En la serie, Platense convirtió sus cinco ejecuciones: Agustín Lagos, Franco Zapiola, Bruno Sepúlveda, Ignacio Vázquez y Guido Mainero anotaron para el equipo de Vicente López. Del lado de Atlético Tucumán, Gabriel Compagnucci falló su remate, una acción que resultó determinante para la eliminación del conjunto norteño.

Desarrollo parejo Las estadísticas reflejaron un trámite equilibrado. Platense registró el 52% de la posesión, contra el 48% de su rival, y ambos equipos realizaron 10 tiros al arco. Ese reparto de juego explica que la semifinal se resolviera por detalles y no por una diferencia sostenida en el desarrollo.

Con este resultado, el Calamar quedó a la espera del ganador del cruce entre Boca y Banfield, que definirá a su próximo rival en la final del certamen nacional. La resolución de esa llave determinará además el cuadro definitivo de la competencia, que ya tiene a Platense como primer clasificado.