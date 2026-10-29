Los equipos Senior masculino y femenino terminaron segundos, mientras que el Sub 19 masculino obtuvo el tercer puesto. El presidente de la Federación Sanjuanina de Patín valoró la planificación previa y el acompañamiento recibido, aunque remarcó que todavía hay desafíos por resolver.

Por Omar Andrada

El hockey sobre patines argentino cerró su participación en los World Skate Games de Asunción, Paraguay, con tres lugares en el podio. Los seleccionados Senior masculino y femenino consiguieron el subcampeonato mundial, mientras que el combinado Sub 19 masculino finalizó en la tercera posición. Los resultados dejaron un balance positivo para Roberto Roldán, presidente de la Federación Sanjuanina de Patín y del Comité Técnico Nacional de Hockey sobre Patines, quien destacó especialmente las condiciones de preparación de los equipos y la necesidad de sostener un proyecto deportivo a largo plazo.

El dirigente consideró que la participación argentina representó un avance respecto de la anterior cita mundialista, aunque dejó en claro que los resultados deportivos constituyen solamente una parte del trabajo que debe realizarse para fortalecer la disciplina.

"Estuvimos cerca de la gloria de haber ganado, pero mejoramos los resultados del Mundial anterior", expresó Roldán al analizar las actuaciones de los tres seleccionados.

La preparación de los seleccionados y el respaldo de San Juan

Uno de los aspectos que más destacó Roldán fue la organización previa al Mundial. Según explicó, el objetivo del Comité Nacional fue garantizar que los jugadores y cuerpos técnicos contaran con las condiciones necesarias para concentrarse exclusivamente en la competencia.

En ese sentido, detalló que cada seleccionado tuvo la posibilidad de desarrollar su preparación de acuerdo con la planificación establecida por sus entrenadores.

El equipo Senior masculino realizó una primera etapa de entrenamientos en Portugal y posteriormente completó su preparación en San Juan. Por su parte, el seleccionado femenino trabajó principalmente en territorio sanjuanino y también realizó actividades en Entre Ríos, mientras que el Sub 19 desarrolló buena parte de sus entrenamientos en Mendoza.

Roldán explicó que los gastos de esas concentraciones fueron asumidos mediante el trabajo del Comité Nacional y las federaciones que lo integran.

Además, señaló que dos meses antes de la competencia ya estaban organizados los traslados, el alojamiento y la alimentación de las delegaciones.

"Procuramos y trabajamos para que los tres seleccionados tuvieran todas las cosas necesarias e indispensables para poder desarrollarse", manifestó.

El dirigente también resaltó el acompañamiento del Gobierno de San Juan y de las autoridades deportivas provinciales. Según indicó, se dispuso personal para atender las necesidades que surgieran durante las concentraciones, desde modificaciones en los horarios de entrenamiento hasta la reposición de materiales deportivos.

Para Roldán, esa planificación permitió resolver inconvenientes sin alterar el trabajo de los cuerpos técnicos.

"El éxito ha sido poder desarrollar toda esta planificación de forma normal, algo que los seleccionados no siempre pudieron tener", sostuvo.

El futuro del hockey argentino y la necesidad de cambios

Más allá de los resultados conseguidos en Paraguay, Roldán planteó que el hockey sobre patines necesita revisar aspectos fundamentales de su organización, especialmente en el plano internacional.

Su principal preocupación está relacionada con los costos que deben afrontar las federaciones y los seleccionados para participar en las competencias mundiales.

El dirigente cuestionó que las delegaciones deban asumir numerosos gastos adicionales durante los torneos, incluso para utilizar instalaciones deportivas o acceder a determinados servicios.

En ese contexto, advirtió que el actual sistema puede terminar perjudicando a los países con menores recursos económicos.

"Antes en América se jugaba en más de diez países y ahora hemos quedado tres. Si no se trabaja y no se invierte en el desarrollo, en diez años no vamos a tener hockey sobre patines", alertó.

También mencionó la posibilidad de que futuras competencias se realicen en destinos lejanos, como Hong Kong, lo que incrementaría considerablemente los costos de participación.

Roldán consideró que las autoridades internacionales deben prestar mayor atención a las necesidades de los deportistas y promover una discusión profunda sobre el crecimiento de la disciplina.

Asimismo, sostuvo que las decisiones relacionadas con los reglamentos y el desarrollo deportivo deberían contar con una participación más importante de personas vinculadas directamente con el hockey sobre patines.

La Federación Sanjuanina apuesta a las categorías formativas

En el ámbito provincial, el presidente de la Federación Sanjuanina de Patín adelantó que uno de los principales objetivos de su gestión es fortalecer el trabajo con las divisiones inferiores.

Para ello, ya comenzaron a desarrollarse proyectos de tecnificación destinados a las categorías Sub 15, Sub 17, Sub 19 y Sub 23, con la intención de establecer procesos de formación que permitan acompañar el crecimiento de los jugadores.

También confirmó avances en un convenio con la Universidad Católica para implementar cursos de capacitación destinados a entrenadores, cuya puesta en marcha podría concretarse a comienzos del próximo año.

Otro de los cambios importantes está relacionado con las competencias infantiles. Roldán explicó que se busca garantizar que todos los chicos tengan oportunidades de jugar, independientemente de su nivel deportivo.

A partir del próximo año, los equipos de determinadas categorías formativas deberán presentar diez jugadores y disputar encuentros divididos en tres tiempos, con sistemas de participación que permitan incorporar a todos los integrantes.

El dirigente explicó que la intención es evitar que los chicos abandonen la actividad por falta de oportunidades.

Además, se implementará un sistema de puntuación que reconocerá el cumplimiento de los objetivos formativos y no solamente los resultados de los partidos.

"Los entrenadores van a tener que entrenar a todos los chicos por igual", remarcó.

El apoyo a los clubes y la modernización de la actividad

Roldán reconoció que numerosas instituciones deportivas atraviesan dificultades económicas y organizativas, por lo que consideró indispensable que la Federación profundice su acompañamiento.

Aclaró que esa asistencia no debe limitarse a los aportes económicos, sino que también debe incluir capacitación, herramientas de gestión y proyectos que permitan mejorar el funcionamiento de los clubes.

En ese marco, destacó la conformación de los comités Provincial y Nacional de Árbitros y los avances para modernizar distintos procedimientos administrativos.

Entre las iniciativas mencionó la digitalización de registros y la necesidad de agilizar las actuaciones del Tribunal de Penas.

También valoró la modificación del formato de los torneos de Primera División, que contempla dos campeonatos durante el año. Según indicó, la experiencia permitió elevar el nivel competitivo y recibió el respaldo de los presidentes de los clubes.

Piden una mayor institucionalización del Comité Nacional

En su función como presidente del Comité Técnico Nacional, Roldán también planteó la necesidad de establecer un marco institucional más claro para el funcionamiento del organismo dentro de la Confederación Argentina de Patinaje (CAP).

Explicó que actualmente existen aspectos administrativos y legales que deben regularizarse, especialmente en lo relacionado con la autonomía de funcionamiento y el manejo de los recursos.

En ese sentido, anticipó la presentación de un informe anual que permita conocer la situación económica y deportiva del hockey argentino.

El dirigente señaló que los recursos disponibles no siempre alcanzan para afrontar la participación de tres seleccionados en una competencia mundial y sostuvo que resulta necesario transparentar las necesidades de financiamiento.

También indicó que su continuidad al frente del Comité Nacional deberá evaluarse cuando finalice el actual proceso, junto con los informes que presenten los entrenadores de los seleccionados.

Un balance positivo y la mirada puesta en lo que viene

Finalmente, Roldán destacó el compromiso de los dirigentes, entrenadores, jugadores y colaboradores que participaron de los distintos proyectos desarrollados durante el año.

Aseguró que el crecimiento del hockey requiere continuidad, planificación y decisiones consensuadas entre las instituciones.

En cuanto al Mundial de Paraguay, reiteró su satisfacción por la actuación de los seleccionados argentinos y, especialmente, por haber logrado que las delegaciones contaran con una preparación organizada y con los recursos necesarios.

Los dos subcampeonatos y el tercer puesto representaron una mejora deportiva, pero para el dirigente sanjuanino el principal desafío será transformar esa experiencia en una base de trabajo que permita sostener el protagonismo argentino en los próximos años.

"Siempre hay cosas por aprender, pero estamos contentos por cómo se desarrolló todo", concluyó Roldán.