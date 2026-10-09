La próxima edición podría ampliar su cupo y volver a jugarse en Estados Unidos. Conmebol todavía no oficializó el formato ni la sede.

La Copa América 2028 podría pasar de 16 a 20 selecciones y volver a disputarse en Estados Unidos, aunque Conmebol no confirmó ninguno de esos puntos. El cambio se analiza en el marco de las conversaciones con Concacaf y todavía no tiene definición oficial.

La novedad surgió a partir de reportes de medios internacionales, entre ellos The Times, y fue replicada por publicaciones deportivas de la región. La propuesta mantendría a las diez selecciones de Sudamérica y sumaría invitados de otras confederaciones, pero el reparto de cupos sigue en evaluación.

Formato en discusión

En la Copa América 2024, disputada en Estados Unidos, participaron las diez selecciones de Conmebol y seis equipos de Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá, Panamá, Costa Rica y Jamaica. Ese reglamento fijó un torneo de 16 participantes, por lo que una ampliación a 20 implicaría sumar cuatro plazas respecto de la última edición. Entre las alternativas que trascendieron figura la continuidad de seis seleccionados de Concacaf y la incorporación de cuatro representantes de otras confederaciones.

Sede bajo análisis

Estados Unidos aparece otra vez como principal candidato para albergar el certamen. El país ya fue sede de la Copa América Centenario 2016 y también organizó la edición de 2024, en la que Argentina se consagró campeona tras vencer a Colombia en la final jugada en Miami. Según los reportes, el país norteamericano habría tomado ventaja sobre otras opciones mencionadas para 2028, entre ellas Argentina y Ecuador, aunque la Conmebol no hizo un anuncio oficial.

Calendario y sedes

La organización también deberá resolver la ventana de disputa, porque los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se realizarán entre el 14 y el 30 de julio. Esa superposición puede condicionar la elección de ciudades sede y, según los reportes, Los Ángeles podría quedar fuera del recorrido si las fechas coinciden con el calendario olímpico. La definición del formato, la sede y las plazas disponibles sigue pendiente de aprobación por parte de los organismos involucrados.