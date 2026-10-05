Estudiantes y profesores participaron de una nueva jornada del programa, que reunió a especialistas para abordar la psicología, las emociones, la nutrición y la preparación física aplicadas al deporte.





Con una importante presencia de estudiantes y profesores que colmaron la Sala Eloy Camus, se desarrolló una nueva jornada de “Construyendo Valores en el Deporte”, destinada en esta oportunidad a integrantes del Instituto Superior de Educación Física (ISEF).





La actividad contó con la presencia del secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el director de Deporte Federado, Daniel Kenan; y el coordinador del programa, licenciado en Psicología Santiago de la Torre. La propuesta permitió acercar a quienes se están formando y desempeñan en el ámbito de la educación física diferentes herramientas vinculadas al desarrollo integral del deportista.





Durante la jornada se desarrollaron cuatro exposiciones. El licenciado en Psicología Ignacio Gómez abordó la “Psicología aplicada al deporte”; la master coach y licenciada Eliana Lepez presentó “El entrenamiento que no se ve: mente, emoción y comunicación”; la licenciada en Nutrición Valeria Andreoni estuvo a cargo de “Nutrición deportiva”; y el licenciado y profesor de Educación Física Alejandro Moreno desarrolló “El sueño de la preparación física”.





De esta manera, Construyendo Valores en el Deporte continúa generando espacios de capacitación y formación, entendiendo al deporte no solamente desde el rendimiento físico, sino también desde la preparación mental, emocional, nutricional y profesional.





La iniciativa es impulsada con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, fortaleciendo la formación de quienes serán protagonistas del deporte y la educación física sanjuanina.