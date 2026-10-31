El argentino de Alpine no avanzó a la Q3 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Lewis Hamilton saldrá desde la pole y la carrera será este domingo 1 de noviembre.

El argentino Franco Colapinto largará 12° el Gran Premio de México de Fórmula 1, luego de una clasificación en la que no logró acceder a la Q3 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto de Alpine quedó a 0.362 de su compañero Pierre Gasly, que avanzó a la tanda decisiva y partirá 10°. La sesión estuvo marcada por interrupciones que afectaron los intentos del argentino en la Q1.

La pole quedó en manos de Lewis Hamilton, piloto británico de Ferrari, con un tiempo de 1:16.514. Detrás se ubicaron George Russell, Charles Leclerc y Andrea Kimi Antonelli, que completarán los cuatro primeros lugares de partida. Hamilton conserva chances matemáticas de pelear el título, según la referencia difundida tras la clasificación.

La tanda de Colapinto comenzó con una vuelta de 1:18.517 en la Q1, registro que lo dejó 15°. En la Q2 marcó 1:18.269 en su primer giro y luego 1:17.640, tiempo con el que se ubicó 12°. El argentino explicó que la clasificación le costó “especialmente la última parte de la vuelta” y agregó que no tuvo “el ritmo” necesario desde el inicio del giro.

El piloto argentino también señaló que el equipo trabajará para la carrera del domingo. “Hay que trabajar para mañana de cara a la carrera”, expresó, y añadió: “Sí, vamos a intentar entrar en los puntos, ir para adelante, es la idea”. La prueba se disputará este domingo 1 de noviembre desde las 17 hora argentina, a 71 vueltas.

Contexto de la jornada: la clasificación también estuvo atravesada por una situación en Haas, donde Esteban Ocon fue reemplazado horas antes del inicio de la actividad por el reserva japonés Ryo Hirakawa. En su estreno formal en una carrera de la Máxima, el francés de 32 años largará 19°. Además, Andrea Kimi Antonelli llega como líder del campeonato con 365 puntos, seguido por George Russell con 242 y Lewis Hamilton con 241.