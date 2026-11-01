El Superclásico se disputará este domingo a las 15 en La Bombonera, con el arbitraje de Nicolás Ramírez. Ambos equipos llegan con necesidades distintas en la pelea por las copas internacionales.

El fútbol argentino tendrá este domingo una nueva edición de su partido más convocante. Boca y River se medirán en La Bombonera, desde las 15, en un Superclásico que puede incidir en la definición del campeonato y en la pelea por los puestos de clasificación a las copas internacionales.

El encuentro contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez y será transmitido por ESPN Premium y TNT Sports. La relevancia del cruce no se limita al resultado inmediato, porque la Tabla Anual ordena el acceso a las competencias continentales y condiciona el cierre de la temporada para ambos clubes.

Boca afrontará el compromiso en medio de una campaña con varios frentes abiertos. El equipo es finalista de la Copa Sudamericana, está en las semifinales de la Copa Argentina, tiene asegurada su participación en los playoffs del Torneo Clausura y pelea por quedarse con el primer lugar de la Tabla Anual.

Del otro lado, River llega con un panorama distinto. Sin títulos y después de sufrir eliminaciones tempranas en distintas competencias, el conjunto millonario buscará cerrar el año con un triunfo frente a su clásico rival. Además, necesita sumar para consolidarse en los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana y sostener sus aspiraciones de llegar a la Libertadores.

Tabla Anual y antecedentes La clasificación anual le agrega un peso adicional al partido. Rosario Central encabeza la tabla con 59 puntos y un partido más disputado, mientras que Boca y Argentinos Juniors comparten el segundo lugar con 57 unidades. En ese marco, el resultado del domingo puede modificar posiciones decisivas para el calendario internacional de la próxima temporada.

Otro dato de la previa es la posible presencia de seis futbolistas campeones del mundo en Qatar 2022. Leandro Paredes representará a Boca, mientras que River podría contar con Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Thiago Almada y Ángel Correa. La previa también estuvo atravesada por una controversia institucional: River decidió no participar de la conferencia de prensa conjunta en rechazo al nuevo formato de torneos aprobado por la AFA.

Con objetivos deportivos diferentes, pero con la misma necesidad de quedarse con el clásico, Boca y River volverán a encontrarse en un partido que puede repercutir en la pelea por el campeonato y en el futuro internacional de ambos. El desenlace quedará atado a lo que ocurra este domingo desde las 15 y a cómo se mueva la Tabla Anual después de la fecha.