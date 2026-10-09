El piloto argentino de Alpine terminó 11° en la clasificación Sprint del Gran Premio de Singapur. Señaló problemas de frenos, gomas y balance del auto, pero confió en avanzar para el sábado.

El argentino Franco Colapinto, piloto de Alpine, terminó 11° este viernes en la clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur y quedó a una posición de ingresar entre los diez mejores. Tras la sesión, sostuvo que el equipo puede recuperar rendimiento en la continuidad del fin de semana y afirmó: “No estamos lejos y estoy seguro de que vamos a estar mejor mañana”.

Colapinto explicó que en la SQ2 quedó a 0,094 segundos de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que clasificó 10°. El argentino valoró que su vuelta rápida de 1:33.249 fue “buena”, aunque señaló dificultades con el auto desde el inicio del giro. “No me siento cómodo con los frenos y las gomas para arrancar y tener el grip que quiero y debería tener”, dijo.

Problemas en el A526

El piloto también repasó su rendimiento en la práctica libre, en la que finalizó 19°, y vinculó ese resultado con las sensaciones que tuvo en su A526. “Me costó todo el día porque el auto se sentía desconectado en la entrada y mitad de curva, se me iba de trompa”, explicó. Según su diagnóstico, el equipo tiene “bastante por mejorar para mañana”.

Colapinto agregó que las curvas fueron el sector donde más le costó encontrar ritmo y mencionó como factores los “frenos fríos, el tráfico y el sistema de batería”. También remarcó que en los tramos donde debía asumir riesgos logró hacerlo con corrección. El circuito callejero de Marina Bay tiene 19 curvas y sectores angostos, una configuración que lo vuelve uno de los trazados más exigentes del calendario.

Agenda del fin de semana

La actividad del Gran Premio de Singapur continuará este sábado a las 6 con la carrera Sprint. Después se desarrollará la clasificación para la competencia principal del domingo, que largará a las 9. El desempeño de Alpine en esas dos instancias quedará como la referencia inmediata para medir si los ajustes mencionados por el piloto alcanzan para mejorar el resultado del viernes.