El argentino difundió un mensaje en Instagram para reclamar cambios entre sus seguidores. Dijo que los ataques no lo ayudan ni a su futuro deportivo.

El piloto argentino Franco Colapinto difundió este miércoles un mensaje en su cuenta de Instagram en el que pidió frenar el acoso en redes sociales contra otros pilotos, colegas y miembros de equipos de la Fórmula 1. La publicación se produjo en un contexto de reiterados ataques de fanáticos a integrantes de la categoría, incluido personal de su propio equipo. Según el corredor de Pilar, esa conducta también le genera inconvenientes en su entorno deportivo.

Pedido público

En el video, Colapinto sostuvo: “Hay algo muy importante que necesito hablar con ustedes hace un tiempo. Es algo necesario que tenemos que cambiar y mejorar. Estoy muy agradecido desde el principio por todo el apoyo y el empuje que me dan. Me hace sentir muy orgulloso cuando me va bien y sumo puntos”. El mensaje apuntó a diferenciar el acompañamiento deportivo del hostigamiento digital. En ese tramo, vinculó su pedido con la necesidad de sostener una relación menos agresiva entre seguidores y protagonistas de la categoría.

El piloto agregó que, en lugar de apoyo, algunas reacciones terminan en críticas y ataques a “otros pilotos, colegas, compañeros de equipo, mecánicos, ingenieros, gente con la que trabajo día a día”. Aclaró que, aunque algunos seguidores creen estar defendiéndolo, ese comportamiento produce el efecto contrario. “No me ayudan ni a mi ni a mi futuro”, advirtió. La definición buscó marcar que el problema no se limita a una cuestión de imagen, sino que alcanza a su desarrollo profesional dentro de la Fórmula 1.





Redes y rendimiento

Colapinto también señaló que hace un tiempo decidió “tomarse un descanso y alejarse de las redes sociales”. El planteo se conoce mientras el argentino transita una temporada que describió como positiva, más allá de los malos resultados recientes. En el texto original se señala que, a lo largo de 2026, el piloto tuvo buenas carreras y sumó puntos, después de un 2025 calificado como muy flojo con Alpine. Ese contraste explica por qué el reclamo aparece en un momento de mayor exposición pública.

El cierre del mensaje estuvo orientado a sostener el vínculo con sus seguidores, pero bajo otras condiciones. “Quiero que sigamos viéndonos en las carreras, que sigan bancando al equipo y a mí, y estoy seguro que vamos a conseguir buenos resultados todos juntos. ¡Vamos por todo!”, concluyó. El pedido deja como variable inmediata la conducta de sus fanáticos en redes, en un escenario donde la categoría viene advirtiendo por el impacto del acoso digital sobre pilotos, mecánicos e ingenieros.