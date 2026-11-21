El argentino avanzó a la Q3 y quedó décimo con Alpine. Antonelli fue el más rápido, pero una penalización lo hará largar sexto.

Franco Colapinto terminó décimo en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas con su Alpine, tras superar los dos primeros cortes y acceder a la Q3. El argentino, que partirá noveno por la penalización de Oscar Piastri, se metió entre los diez mejores en el circuito callejero estadounidense y quedó en posición de largar con chances de sumar puntos el domingo.

Kimi Antonelli, de Mercedes, obtuvo el mejor tiempo con 1:33.893 y se quedó con la pole position, por delante de Max Verstappen y George Russell. Sin embargo, el italiano tiene una penalización de cinco lugares, por lo que largará sexto. Esa sanción modifica la grilla inicial y deja a Verstappen como el principal beneficiado en la primera fila de partida.

Colapinto había llegado a la clasificación con una referencia favorable: en la tercera práctica libre había terminado quinto, una de sus mejores actuaciones del fin de semana. Ese rendimiento se sostuvo en la sesión decisiva, en la que logró avanzar hasta la Q3 y cerrar en la décima posición. Para el piloto argentino, el resultado abre la posibilidad de pelear por sus primeros puntos en varias semanas, en una pista donde las rectas largas y las frenadas fuertes ofrecen oportunidades de sobrepaso.

Ferrari fue la principal sorpresa negativa de la jornada. Charles Leclerc y Lewis Hamilton quedaron eliminados en la Q2 y no pudieron disputar la última tanda de clasificación. La escudería italiana deberá remontar desde atrás en una carrera que, por las características del trazado urbano de Las Vegas, suele dejar margen para cambios en el desarrollo estratégico.

Grilla y próximos pasos: Antonelli encabezó la clasificación, seguido por Verstappen, Russell, Lando Norris e Isack Hadjar, mientras que Colapinto quedó décimo en los tiempos generales. Por las penalizaciones, Antonelli largará sexto y Piastri perderá posiciones, lo que mejora la ubicación de salida del argentino. La carrera del domingo será el siguiente paso para medir si el rendimiento de Alpine en clasificación puede sostenerse en ritmo de competencia.