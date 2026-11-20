Franco Colapinto terminó noveno en la segunda práctica libre del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, luego de una primera sesión en la que apenas pudo completar una vuelta por las condiciones climáticas. El argentino logró meterse entre los diez mejores en una tanda en la que Alpine demoró la salida de sus dos monoplazas y recién los puso en pista cuando restaban 20 minutos para el cierre. La mejora le permite a la escudería cerrar el día con dos autos dentro del top 10.

La sesión también dejó como dato destacado el segundo puesto de Pierre Gasly, compañero de Colapinto, que completó un cierre competitivo y ubicó a Alpine con ambos pilotos en posiciones de referencia. La tanda estuvo interrumpida por una bandera roja, que obligó a detener momentáneamente la actividad. Ese contexto condicionó el trabajo de los equipos y dejó menos margen para las simulaciones de clasificación y ritmo de carrera.

Recuperación tras la lluvia El resultado de Colapinto adquiere relevancia porque llega después de una primera práctica muy limitada por el clima, en la que el argentino no pudo desarrollar su programa de trabajo. En ese marco, el noveno puesto funciona como una señal de recuperación dentro de un fin de semana que había empezado con dificultades para la escudería. La posición también lo deja dentro del grupo de pilotos que lograron un rendimiento competitivo en una pista exigente y con actividad recortada.

Antecedente deportivo El argentino buscará volver a sumar puntos después de seis carreras sin conseguirlo. Su último resultado dentro de la zona de puntuación fue en el Gran Premio de España, donde finalizó séptimo. Ese antecedente marca el piso de referencia para evaluar su rendimiento en Las Vegas, en una temporada en la que cada sesión de práctica resulta clave para ajustar el auto y sostener ritmo en clasificación y carrera.

Mejora técnica Además, Alpine confirmó que ambos autos contarán durante este fin de semana con una mejora en el turbo del motor, una actualización orientada a optimizar la potencia. La novedad técnica se suma a la necesidad de capitalizar cualquier ventaja en un circuito donde los márgenes suelen ser estrechos. Con la actividad ya iniciada, el próximo paso será comprobar si la mejora se traduce en rendimiento estable en clasificación y en la carrera del fin de semana.