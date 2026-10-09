El argentino completó la única práctica libre del Gran Premio de Singapur, en una pista condicionada por el polvo. La actividad seguirá a las 9.30 con la clasificación Sprint.

Franco Colapinto finalizó en el puesto 19° en la única práctica libre del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, disputada en el circuito callejero de Marina Bay. La sesión estuvo condicionada por la presencia inusual de polvo en la calle de boxes y por la suciedad en la pista, según describió la actividad oficial del fin de semana.

El piloto argentino, que compite para Alpine, trabajó con neumáticos medios y el tanque lleno, una configuración orientada a evaluar ritmo de carrera más que una vuelta rápida. En esa comparación interna, quedó a nueve décimas de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que se ubicó noveno.

Referencia de tiempos El mejor registro del entrenamiento correspondió al británico George Russell, de Mercedes, con un tiempo de 1:32.274. Detrás se ubicaron Charles Leclerc, de Ferrari, y Lando Norris, de McLaren, en los primeros puestos de la tanda. Ese orden sirve como referencia inicial, aunque la clasificación suele modificar la jerarquía observada en la práctica.

Próxima instancia La actividad en Marina Bay continuará a las 9.30 con la clasificación para la carrera Sprint, instancia que define el orden de largada de esa competencia. La evolución del fin de semana quedará atada a ese resultado y a la capacidad de los equipos para ajustar el auto en un trazado urbano de alta exigencia.

Toda la actividad del fin de semana del Gran Premio de Singapur podrá seguirse en vivo por ESPN a través de Disney+.