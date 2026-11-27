El argentino comenzó la actividad en Lusail con un 12° puesto en la FP1. La agenda seguirá con la segunda práctica, la clasificación y la carrera del domingo.

Franco Colapinto comenzó este fin de semana de actividad en la Fórmula 1 con el Gran Premio de Qatar, penúltima fecha de la temporada, y terminó 12° en la primera práctica libre. El piloto argentino llega al circuito de Lusail después de haber sumado puntos en Las Vegas, donde consiguió su mejor resultado de la temporada. Con ese antecedente, afronta la recta final del campeonato con 35 unidades.

En la sesión inicial, Colapinto quedó por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly. Ese dato marca el punto de partida del trabajo técnico del fin de semana, en una categoría en la que los entrenamientos sirven para ajustar la puesta a punto del auto antes de la clasificación. La referencia inmediata para el argentino será la segunda práctica, prevista para las 14:00.

Agenda del fin de semana La actividad en Qatar continuará el sábado con la clasificación desde las 15:00, instancia que ordenará la grilla de partida para la carrera. El domingo, la competencia principal se disputará a las 13:00, en una nueva oportunidad para que Colapinto vuelva a sumar puntos. En esta etapa del calendario, cada resultado incide en la posición final del piloto en el campeonato.

Transmisión Toda la actividad del Gran Premio de Qatar podrá seguirse en vivo por ESPN y la plataforma de streaming Disney+. La cobertura incluirá las prácticas, la clasificación y la carrera principal, en un fin de semana clave para el cierre de la temporada.