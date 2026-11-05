El argentino llega al Gran Premio de Brasil después de una sanción en México que le quitó el séptimo puesto. La fecha se correrá en Interlagos y será la vigésima del campeonato.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) afrontará este fin de semana el Gran Premio de Brasil, vigésima fecha del campeonato de Fórmula 1, con el objetivo de volver a sumar puntos. La competencia se disputará en el Autódromo José Carlos Pace, conocido como Interlagos, un trazado de 4,309 kilómetros. La cita llega después de una serie negativa de cinco carreras sin unidades para el argentino.

La racha de Colapinto comenzó en el GP de Azerbaiyán y continuó en Malasia, Singapur y Estados Unidos. En México, el piloto había terminado séptimo, pero una sanción posterior lo dejó sin puntos. Ese antecedente explica la necesidad de recuperar resultados en una pista donde ya tuvo participación y todavía no logró puntuar.

Antecedente y contexto

Esta será la tercera participación de Colapinto en el Gran Premio de Brasil. Según el material disponible, el corredor reconoció en varias ocasiones que se trata de su circuito favorito, aunque hasta ahora no consiguió sumar allí. La referencia cobra relevancia en una temporada en la que el argentino necesita cortar la secuencia adversa y sostener competitividad en el tramo final del calendario.

Campeonato definido

El fin de semana pasado, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se aseguró el título al terminar tercero en el GP de México. Con ese resultado, se convirtió en el campeón más joven de la historia de la categoría, con 20 años. Ese dato modifica el panorama de la definición del certamen, aunque no altera la necesidad de Colapinto de buscar puntos para su campaña individual.

Cronograma

La actividad en Brasil comenzará este viernes 6/11 con las primeras dos prácticas libres, programadas para las 12:30 y las 16. El sábado 7/11 habrá una última sesión de entrenamientos a las 11:30 y la clasificación a las 15. La carrera está prevista para el domingo 8/11 a las 14, siempre que el clima no obligue a modificar los horarios.