El Superclásico entre Boca y River este domingo en La Bombonera se jugará con un pronóstico de inestabilidad marcado por chaparrones y tormentas aisladas. La fecha 15 del Torneo Clausura 2026 tendrá, según el parte difundido por Marina Fernández, especialista de Meteored, una probabilidad de precipitaciones que sube de manera significativa respecto de los registros del día previo.

Fernández explicó que persiste cierta incertidumbre entre los modelos de referencia ECMWF y GFS sobre el horario de inicio de las lluvias, aunque las últimas salidas elevaron la chance de precipitaciones. Según la especialista, hace 48 horas el ECMWF mostraba apenas un 30% para el domingo y ahora la estimación para toda la jornada se ubica entre el 80% y el 90%. La variación de esos valores es relevante porque coincide con el tramo central del encuentro y con la desconcentración posterior.

Condiciones previas Durante la mañana y las primeras horas de la tarde, el ambiente será primaveral en la Ciudad, con temperaturas en ascenso hacia los 24 a 26 °C y un cielo que alternará sol con abundante nubosidad. El viento del norte y noreste, con ráfagas superiores a 30 km/h, transportará aire cálido y húmedo, que es el principal ingrediente para el desarrollo de chaparrones en la segunda mitad del día. Para quienes concurran temprano, la recomendación es llevar ropa liviana, protector solar, gorra e impermeable compacto.

Riesgo durante el partido Entre las 15 y las 17, franja prevista para el desarrollo del clásico, Meteored estima una probabilidad de chaparrones y alguna tormenta aislada del 70% al inicio del encuentro, con un aumento hasta el 80% o 90% hacia el final de la tarde. Los acumulados rondarían los 10 mm o algo menos en las inmediaciones del estadio. La temperatura máxima dependerá del momento en que avance la nubosidad: si aumenta temprano, quedará entre 22 y 24 °C; si las primeras lluvias se demoran, podría llegar a 25 o 26 °C.

Fernández aclaró que los chaparrones serán localizados y de intensidad variable, por lo que algunos sectores cercanos podrían quedar sin lluvia. También advirtió que no está descartada actividad eléctrica cercana, por lo que será necesario atender las indicaciones del personal de seguridad del estadio. En caso de precipitaciones, un piloto liviano o un poncho impermeable resultará la opción más práctica para el público que asista al partido.

Desconcentración y seguimiento Desde las 17 y durante las primeras horas de la noche, la probabilidad de lluvias se mantendrá entre el 70% y el 80%. Un chaparrón podría provocar un enfriamiento transitorio, con valores cercanos a los 20 °C y luego 18 °C por la noche, en un ambiente muy húmedo. Quienes regresen caminando o en transporte público deberán prever demoras por calzadas resbaladizas y reducción momentánea de la visibilidad. Como faltan más de 48 horas para el partido, Meteored recomendó seguir las actualizaciones del pronóstico.