El argentino venció a Roman Safiullin y pasó a tercera ronda en el Masters de Shanghái. Hubert Hurkacz dio la sorpresa al superar a Novak Djokovic.

El tenista argentino Francisco Cerúndolo (21°) avanzó a la tercera ronda del Masters de Shanghái tras vencer al ruso Roman Safiullin en su debut en el torneo.

El argentino, que ingresó directamente en la segunda ronda por estar entre los 32 preclasificados, se impuso por 7-6(5) y 6-3 después de una hora y 38 minutos de juego. El desarrollo mostró un primer set con ventaja inicial para Cerúndolo, que llegó a colocarse 4-1, aunque Safiullin recuperó terreno y forzó el tie-break. En la “muerte súbita”, el argentino resolvió el parcial por 7-5 y luego cerró el partido en el segundo set.

Próximo cruce En la tercera ronda, Cerúndolo enfrentará al checo Jakub Mensik (13°), rival al que venció hace una semana en el ATP 500 de Beijing. Ese antecedente inmediato agrega un dato relevante para la continuidad del argentino en el octavo Masters 1000 de la temporada, donde la ubicación en el cuadro puede incidir en el recorrido hacia instancias decisivas.

Agenda argentina La actividad de los argentinos en China continuará este sábado con los partidos de Tomás Etcheverry (28°), Camilo Ugo Carabelli, Thiago Agustín Tirante, Juan Manuel Cerúndolo y Sebastián Báez. Sus rivales serán el checo Dalibor Svrcina, el canadiense Félix Auger-Aliassime (4°), los españoles Rafael Jódar (12°) y Carlos Alcaraz (2°), y el monegasco Valentin Vacherot (17°).

La sorpresa del día La principal novedad de la jornada la dio el polaco Hubert Hurkacz, que eliminó al serbio Novak Djokovic (10°) en sets corridos. Hurkacz, que busca recuperar posiciones en el ranking tras haber estado durante gran parte de 2025 y principios de 2026 fuera del circuito por una lesión, ganó por 6-4 y 6-4 en casi una hora y media de juego. Djokovic llegaba a ese cruce después de haber conquistado su título número 102 en el ATP 500 de Beijing.