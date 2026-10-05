La selección acumula dos derrotas seguidas y perdió terreno en la Copa de África. Un video de jugadores en una fiesta agravó las críticas al plantel y a Humberto Bettencourt.

Cabo Verde atraviesa un momento adverso después de haber sido una de las selecciones que más sorprendieron en el último Mundial. El equipo que había logrado empates ante España y Uruguay, y que luego llevó a la Selección Argentina hasta el tiempo suplementario, acumula dos derrotas consecutivas y quedó comprometido en la clasificación a la Copa de África. En ese contexto, la presión deportiva se trasladó también al plano institucional y a la discusión sobre la conducción del plantel.

El conjunto caboverdiano perdió 3-1 frente a Mali y luego cayó 2-1 ante Ruanda. Esos resultados redujeron su margen en la competencia y lo obligan a mejorar su rendimiento para sostener las posibilidades de avanzar al certamen continental. La secuencia de derrotas alteró la evaluación sobre un seleccionado que meses atrás había mostrado capacidad para competir ante rivales de mayor peso.

Críticas por una salida tras la derrota Después del partido perdido ante Mali, varios futbolistas de Cabo Verde aparecieron en un video difundido en redes sociales mientras participaban de una fiesta en un local de la capital. La difusión de esas imágenes generó cuestionamientos porque, en ese mismo lugar, también estaban jugadores de Ruanda, selección que había vencido al conjunto caboverdiano. El episodio sumó un elemento extradeportivo a una campaña ya condicionada por los resultados.

La situación también puso bajo la lupa al entrenador Humberto Bettencourt. Una parte de los aficionados reclama su salida a partir de los últimos resultados y del rendimiento mostrado por el equipo. En paralelo, la comparación con la campaña anterior profundiza el contraste: Cabo Verde había llegado a competir de igual a igual con Argentina en los 16avos de final de la Copa del Mundo, instancia en la que la Albiceleste ganó 3-2 en la prórroga.

Lo que viene Con dos derrotas seguidas y cuestionamientos internos, el seleccionado africano quedó obligado a reaccionar tanto en la cancha como en su entorno inmediato. Su margen de error en la clasificación a la Copa de África se redujo y el próximo tramo definirá si puede recuperar terreno o si la crisis deportiva se profundiza. El desempeño en los próximos partidos será determinante para la continuidad de las críticas sobre el plantel y su cuerpo técnico.