El partido será este viernes a las 21.30 en la Bombonera, por la fecha 13. Boca busca recuperarse y Talleres salir del fondo de la Zona A.

Boca Juniors recibirá a Talleres de Córdoba este viernes, desde las 21.30, por la fecha 13 del Torneo Clausura. El partido se disputará en la Bombonera y será transmitido por TNT Sports. Para el equipo local, el cruce ofrece la posibilidad de sumar tres puntos en la pelea por el primer puesto de la tabla anual. Para el conjunto cordobés, el resultado puede incidir en su objetivo inmediato de salir del último lugar de la Zona A.

Reacción tras la derrota

El equipo dirigido por Boca Juniors llega después de la derrota como local ante Vasco da Gama, en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Ese traspié no lo dejó fuera de competencia en los otros frentes, pero sí le agrega presión al tramo final del torneo local. En ese contexto, el partido ante Talleres aparece como una oportunidad para sostener la pelea por la cima de la tabla anual.

Presente de Talleres

Talleres de Córdoba acumula tres partidos consecutivos sin victorias y necesita sumar para modificar su situación en la Zona A. El equipo cordobés ocupa el último lugar de esa clasificación y todavía mantiene posibilidades de acceder a los playoffs. Un resultado favorable en Buenos Aires le permitiría mejorar su posición en una instancia decisiva del campeonato.

Arbitraje y televisación

El árbitro principal será Luis Lobo Medina y José Carreras estará a cargo del VAR, sigla de videoarbitraje. La programación oficial fija el inicio del encuentro para las 21.30 y la transmisión en vivo por TNT Sports. El desarrollo del partido puede incidir tanto en la tabla anual como en la clasificación de la Zona A, a la espera de las fechas restantes del certamen.