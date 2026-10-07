La Liga Profesional confirmó el horario del Superclásico por la fecha 15 del Clausura 2026. El cruce puede incidir en la clasificación a playoffs y en la tabla anual.

La Liga Profesional confirmó que Boca recibirá a River el domingo 1° de noviembre a las 15 en la Bombonera, por la anteúltima fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026. El encuentro se jugará en un tramo del certamen en el que puede quedar definida la clasificación a los playoffs. También tendrá incidencia en la tabla anual, que determina el equipo con más puntos del año.

La programación forma parte del cronograma oficial de las fechas 13, 14 y 15 difundido por la organización. En ese esquema, el Superclásico quedó ubicado como uno de los partidos centrales de la recta final de la etapa regular. La Liga Profesional, además, reservó la programación de la fecha 16 a la espera de conocer qué equipos llegarán con posibilidades de clasificación en la última jornada.

Antecedente inmediato: el último Superclásico se disputó a mediados de abril de este año en el Monumental y terminó con triunfo de Boca. Leandro Paredes convirtió el gol desde el punto penal y amplió la racha favorable del equipo de la Ribera frente a River, que había sufrido una goleada en la Bombonera en 2025. Ese antecedente suma contexto deportivo a un partido que puede tener consecuencias directas en la definición del torneo.

Fecha 13: el cronograma oficial comenzó con Huracán y Gimnasia el jueves 15 de octubre a las 20. En esa jornada también figuran Boca frente a Talleres el viernes 16 a las 21.30 y River contra Belgrano el domingo 18 a las 20.15. El clásico de Racing e Independiente quedó programado para el domingo 18 a las 14.45.

Fecha 14 y cierre: en la jornada siguiente, Boca visitará a Independiente el domingo 25 de octubre a las 17, mientras que River recibirá a Racing a las 19.15. La fecha 15 tendrá al Superclásico como partido destacado y seguirá con otros encuentros el domingo 1° de noviembre y el lunes 2. Con esa programación, la definición de los equipos que avancen a playoffs quedará concentrada en las dos últimas jornadas del Clausura.