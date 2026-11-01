En la fecha 15, penúltima de la Ase Clasificatoria del Torneo Clausura de la Liga Profesional de AFA, Boca le ganó a River por 1-0 en un partido condicionado por dos expulsiones. El resultado se definió con un gol de cabeza de Lautaro Di Lollo, a los 27 minutos del primer tiempo, después de un tiro de esquina ejecutado por Sebastián Villa. La jugada dejó al conjunto xeneize en ventaja y con margen para administrar el desarrollo del encuentro.

Ventaja temprana

River quedó con un jugador menos a los 9 minutos, cuando Lucas Martínez Quarta fue expulsado por una falta sobre Miguel Merentiel. La sanción fue aplicada por el árbitro y luego ratificada a instancias del VAA, sigla que en el texto original refiere al sistema de asistencia arbitral. Esa decisión alteró desde el inicio la estructura del clásico y condicionó la propuesta del equipo local.

Gol y control del juego

Con superioridad numérica, Boca encontró la diferencia a través de una pelota parada, un recurso que suele tener peso en partidos cerrados. Di Lollo se anticipó en el cabezazo y venció al arquero Beltrán, según el desarrollo informado. El tanto consolidó una ventaja que el visitante sostuvo hasta el final del primer tiempo.

Segundo tiempo friccionado

En el complemento, el trámite siguió marcado por las infracciones y la tensión entre ambos equipos. A los 26 minutos, Gonzalo Montiel fue expulsado tras una acción sobre Leonel Flores. Esa segunda tarjeta roja profundizó el impacto disciplinario en el clásico y dejó a River con nueve jugadores.

El partido cerró con ese 1-0 y con dos expulsiones para el equipo de Marcelo Gallardo, dato que resultó determinante para el desarrollo del encuentro. La victoria dejó a Boca con un resultado favorable en una instancia avanzada del torneo, mientras que River deberá resolver las consecuencias disciplinarias de las sanciones. La fecha 15 fue la penúltima de la fase clasificatoria, por lo que el resultado incide en la definición de la tabla y en la preparación de la jornada final.