Boca recordó en sus redes sociales a su ex director técnico Miguel Ángel Russo, a un año de su fallecimiento tras batallar contra una dura enfermedad. La publicación se apoyó en imágenes y videos de sus etapas en el club, con especial énfasis en la campaña de 2007. El homenaje se vinculó con el ciclo más exitoso de su paso por la institución, cuando condujo al equipo al título de la Copa Libertadores.

El primero de los posteos fue un video con las mejores imágenes de Russo durante sus tres ciclos en Boca. En ese material se destacó la campaña de 2007, año en el que el equipo alcanzó la consagración continental. La elección de ese contenido reforzó la centralidad de ese logro dentro de la relación entre el entrenador y el club.

Minutos después, Boca compartió una foto de Russo con el mensaje “siempre en nuestros corazones. Amor con amor se paga. Miguel eterno”. El cierre de la secuencia fue una serie de imágenes del entrenador en sus diferentes etapas en la institución. La comunicación oficial buscó condensar, en una sola jornada, la trayectoria de quien fue el último técnico con el que el club ganó la Copa Libertadores.





Tres ciclos

Russo dirigió a Boca en tres períodos. El primero fue en 2007, cuando obtuvo la Copa Libertadores y llegó a la final del Mundial de Clubes, instancia en la que perdió 4-2 ante el Milan. Más de 19 años después regresó en 2020, etapa en la que ganó la Superliga, la Copa de la Liga y alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores.

Último paso

Su tercer ciclo comenzó a mediados de 2025 y estuvo condicionado por su estado de salud. En esa etapa alcanzó a dirigir 15 partidos, con un saldo de 4 triunfos, 7 empates y 4 derrotas. La referencia a ese tramo final completa el recorrido de un entrenador que dejó tres etapas marcadas por títulos y definiciones internacionales en el club de Buenos Aires.

La muerte de Russo generó una amplia conmoción en el fútbol argentino, según la propia reacción que se observó en su despedida. El texto original señala que fue un director técnico muy querido por los clubes que dirigió y respetado incluso por rivales clásicos, entre ellos simpatizantes de River que se acercaron a despedirlo. Ese dato explica por qué el homenaje de Boca volvió a poner en primer plano una figura central de su historia reciente.