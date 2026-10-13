El equipo de Rodolfo Arruabarrena juega este martes a las 21.30 la ida de semifinales. La revancha será en Brasil.

Boca afrontará este martes un cruce determinante por la Copa Sudamericana: desde las 21.30 recibirá a Vasco da Gama en la Bombonera, por la ida de las semifinales. El partido marcará el primer tramo de una serie que se resolverá en Brasil, por lo que el resultado en Buenos Aires tendrá incidencia directa en la definición. El objetivo del conjunto argentino será obtener una ventaja que le permita viajar con margen a la revancha.

Baja sensible

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena no contará con Leandro Paredes, su capitán, quien quedó marginado por un desgarro de grado 2 sufrido en el último encuentro por el Torneo Clausura. La ausencia obliga al cuerpo técnico a modificar la formación habitual y a ajustar el planteo en una instancia en la que cada detalle puede incidir en la serie. La lesión se produjo en la competencia local y condiciona la disponibilidad de uno de los futbolistas de mayor peso del plantel.

Serie abierta

Con el respaldo de su público, Boca buscará sostener la iniciativa en el partido de ida y evitar que el visitante se lleve un resultado favorable de Argentina. Vasco da Gama, en tanto, intentará administrar el cruce para definir la clasificación en su estadio. La lógica de la llave hace que la diferencia obtenida en esta primera noche tenga valor estratégico para ambos equipos.

Transmisión y arbitraje

El encuentro será transmitido por ESPN y DSports. El árbitro principal será el chileno Piero Maza, acompañado por su compatriota José Cabero. La designación arbitral y la televisación completan el cuadro operativo de un partido que definirá parte del camino de ambos clubes en el certamen continental.

La revancha se jugará en Brasil, con la serie todavía abierta después del duelo de este martes en la Bombonera.