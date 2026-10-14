El equipo brasileño se impuso en La Bombonera con un gol de Adson en el primer tiempo. Boca tuvo chances para empatar, pero no convirtió y quedó obligado a buscar la clasificación como visitante.

Boca perdió por 1-0 ante Vasco da Gama en La Bombonera y quedó en desventaja en la serie de Copa Sudamericana. El conjunto argentino no logró capitalizar sus llegadas y terminó condicionado por un gol recibido en la primera mitad.

El marcador se abrió a los 24 minutos, cuando Andrés Gómez desbordó, enganchó y envió un centro preciso para Adson, que conectó de cabeza para establecer la diferencia. La jugada resumió una de las principales dificultades del local: la defensa de los centros y la falta de eficacia en su área rival.

Las chances de Boca Antes del descanso, el equipo dirigido por Boca tuvo una ocasión clara a los 45 minutos, tras un centro de Blanco. Lozano llegó por detrás de la defensa y cabeceó muy cerca del primer palo, en la acción más próxima al empate en la etapa inicial. En el segundo tiempo, el conjunto argentino adelantó sus líneas y generó situaciones para igualar.

A los 9 minutos, Blanco desbordó por la izquierda y tiró un centro que tomó dirección al arco y dio en el poste, con el arquero ya vencido. Más tarde, tras un error defensivo del equipo brasileño, el colombiano quedó con la pelota servida dentro del área y remató al primer palo, pero el arquero respondió y desvió al córner. También Vasco da Gama tuvo opciones de contraataque, incluida una definición cruzada de Paulo Henrique que pasó cerca del palo.

La expulsión y el cierre El visitante quedó con diez jugadores a los 18 minutos del complemento por la expulsión de Andrés Gómez, que recibió dos tarjetas amarillas en pocos segundos por demorar la reanudación, protestar y mantener un contacto con el árbitro Piero Maza. Con superioridad numérica, Boca insistió en los minutos finales, aunque no consiguió romper la última línea rival.

En ese tramo, Blanco volvió a participar con un centro rasante que atravesó el área chica sin que Merentiel ni Valencia pudieran empujarlo al gol. Después, el lateral probó desde afuera del área, pero su remate salió desviado. La ocasión más clara para Vasco da Gama llegó a los 26 minutos, cuando Flores armó una jugada individual y asistió hacia atrás a Ruso Ascasibar, cuyo derechazo dio en el poste. El resultado dejó a Boca obligado a revertir la serie fuera de casa.