El equipo de la Ribera igualó con Instituto en el Mario Alberto Kempes. La salida de Leandro Paredes a los 16 minutos encendió la preocupación.

Instituto y Boca jugaron un entretenido partido en el Kempes.

Boca empató 2 a 2 con Instituto en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, en un partido correspondiente a la Liga Profesional que dejó una preocupación mayor que el punto sumado: Leandro Paredes ingresó en el segundo tiempo y salió lesionado a los 16 minutos.

El equipo cordobés, que llegaba como puntero de su zona, se puso en ventaja en dos oportunidades con goles de Fernando Alarcón y Jonatan Galván. En ambos tantos hubo reclamos de los visitantes por contactos sobre Marco Pellegrino, aunque las jugadas fueron convalidadas y quedaron como parte de una noche de revisiones y protestas.

Boca encontró el primer empate a través de Enner Valencia, que aprovechó un error del arquero Marcos Ledesma. Luego volvió a reaccionar después del segundo golpe de Instituto y llegó al 2 a 2 con una definición de Miguel Merentiel, tras una asistencia de Lautaro Blanco.

Capacidad de reacción: el conjunto de la Ribera evitó la derrota en una cancha compleja, pero expuso dificultades para controlar a un rival que lo lastimó en momentos puntuales del partido. Instituto, por su parte, mostró argumentos para sostener su protagonismo en la zona, aunque no logró defender ninguna de las dos ventajas que consiguió.

La preocupación por Paredes: el mediocampista había ingresado para darle otra dinámica al equipo y terminó dejando el campo antes de lo previsto. Su salida instala una variable a seguir para Boca, que cerró la noche con un punto fuera de casa y con la expectativa puesta en la evolución física de uno de sus jugadores de mayor jerarquía.