El triunfo en el Superclásico lo dejó con 60 puntos y fuera del alcance de Vélez. Además, sigue en carrera por la tabla anual en la última fecha.

Tras vencer a River en el Superclásico, Boca se clasificó a la Copa Libertadores 2027 por su ubicación en la tabla anual. El equipo alcanzó los 60 puntos y quedó fuera del alcance de Vélez, cuarto en esa clasificación. La definición también lo mantiene con chances de terminar primero en la general.

El resultado de este domingo le permitió recuperar la punta de la tabla anual y asegurar un lugar en el máximo certamen continental del año siguiente. Detrás aparece Rosario Central, que el viernes le ganó a Sarmiento en Junín y suma 59 unidades. Argentinos Juniors está tercero con 57 puntos y un partido menos, por lo que todavía integra el grupo de equipos que hoy clasificarían a la próxima Libertadores.

La pelea por la tabla anual Más atrás, Vélez reúne 56 puntos, mientras que Instituto y Gimnasia lo siguen con 54. Independiente Rivadavia suma 53, River 52 y Lanús completa el lote de equipos que, por ahora, ingresarían a la Copa Sudamericana. La tabla anual concentra la suma de puntos de la temporada y define cupos para las competencias internacionales.

Qué necesita para ser campeón Boca también quedó en condiciones de definir la tabla anual en la última fecha. Antes del Superclásico, las victorias de Argentinos Juniors sobre Independiente Rivadavia y de Rosario Central frente a Sarmiento de Junín ya le habían impedido consagrarse en la 15ª fecha. La posibilidad de resolverlo antes dependía de una serie de resultados ajenos, pero la definición se trasladó a la jornada final.

El equipo de la Ribera depende de sí mismo: si vence a Defensa y Justicia, se asegurará el título de la tabla anual. Si empata, necesitará que Rosario Central no gane o que Argentinos Juniors no sume los seis puntos que le restan. La última fecha todavía no tiene día ni horario confirmados, por lo que la resolución quedará sujeta a la programación oficial.