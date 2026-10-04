Con Unión arriba en la tabla, el cruce en Media Agua puede definir el segundo clasificado de la zona 6 de Cuyo.

En el campo de juego de Belgrano se juega el partido entre Belgrano y Unión de Villa Krause

Belgrano de Media Agua y Unión de Villa Krause juegan en Media Agua un partido decisivo por la clasificación a la segunda fase del Torneo Regional Amateur. El encuentro corresponde a la zona 6 de Cuyo, que ya tiene a Sportivo Desamparados entre los clasificados. El segundo cupo sigue abierto y se resolverá en este cruce.

La tabla llega con ventaja para el equipo de Villa Krause: Unión suma 4 puntos y Belgrano tiene 1. Ese escenario obliga al conjunto local a buscar una victoria para sostener sus chances. Para el visitante, en cambio, un empate alcanza para asegurar el pase.

Antecedente inmediato

El partido anterior entre ambos se jugó en Villa Krause y terminó con triunfo de Unión por 2 a 0. Ese resultado condiciona la definición, porque Belgrano necesita ganar por una diferencia superior a dos goles para quedarse con la clasificación de manera directa. Si obtiene un 2 a 0, el reglamento del torneo prevé acudir al criterio de desempate correspondiente.

Escenario de definición

Con ese antecedente, el margen de maniobra quedó reducido para el equipo de Media Agua. La obligación de arriesgar desde el inicio recae sobre Belgrano, mientras que Unión administra una posición favorable por la diferencia de puntos y por el resultado del primer enfrentamiento. La zona 6 ya tiene un clasificado y el segundo lugar se resolverá en este partido.

El desenlace de la fecha dejará definido qué equipo acompaña a Sportivo Desamparados en la segunda fase. La combinación de puntos y diferencia obtenida en el duelo previo convierte al encuentro de Media Agua en el último paso de la instancia de grupos para ambos conjuntos.