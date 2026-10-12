Belgrano venció 2-0 a Racing este domingo en el Cilindro de Avellaneda, por la fecha 12 del Torneo Clausura, y se afirmó en la pelea por la Zona A. Lucas Zelarayán abrió el marcador a los 41 minutos del primer tiempo y Franco Vázquez definió el resultado sobre el cierre del encuentro. En la misma acción de juego, el árbitro Yael Falcón Pérez anuló, a instancias del VAR, un tanto de Emiliano Rigoni.

El resultado le permitió al conjunto dirigido por Ricardo Zielinski llegar a 22 puntos y compartir el primer puesto con Rosario Central y Argentinos Juniors. Esa posición mantiene a Belgrano dentro de la disputa por la clasificación en una zona con tres líderes y margen reducido entre los principales aspirantes. El equipo cordobés recibirá a River el próximo domingo a las 20.15, en un partido que puede incidir en la parte alta de la tabla.

Racing, en cambio, profundizó su caída en la tabla y quedó 13.º con 11 unidades. La derrota lo deja con menor margen en la recta que sigue al tramo inicial del torneo y con necesidad de recuperar puntos para no alejarse de los puestos de clasificación. Su próximo compromiso será como visitante frente a Independiente, el domingo a las 14.45.

Panorama de la fecha La victoria de Belgrano reordenó la parte superior de la Zona A y sostuvo la paridad entre los equipos que suman 22 puntos. En ese escenario, la próxima jornada aparece como clave para los tres líderes y para Racing, que quedó obligado a mejorar su cosecha para no comprometer su ubicación en la tabla.