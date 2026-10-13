Boca recibirá este martes a Vasco da Gama por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana. Enner Valencia y Williams Alarcón aparecen como las principales novedades del equipo.

Boca recibirá este martes, desde las 21.30, a Vasco da Gama en la Bombonera por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Rodolfo Arruabarrena resolvió una formación con una variante de peso en el ataque y otra en el mediocampo. La principal novedad es el ingreso de Enner Valencia por Miguel Merentiel para ocupar el centro del ataque.

La decisión también incluye la presencia de Williams Alarcón desde el arranque. En ese esquema, Sebastián Villa quedaría fuera del once inicial para el primer cruce ante el conjunto brasileño. El partido forma parte de una serie que puede definir el acceso de Boca a la final del certamen continental.

Reacomodo por una baja

La ausencia de Leandro Paredes, descartado por una lesión sufrida ante Instituto, obligó al entrenador a reorganizar el equipo. En ese contexto, Alarcón fue el elegido para reforzar el mediocampo. La apuesta por Valencia busca sumar una referencia ofensiva distinta para el partido de ida.

La formación probable

Según la alineación informada, Boca saldría con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón, Milton Delgado; Carlos Palacios; Leonel Flores y Enner Valencia. La presencia del delantero ecuatoriano como titular concentra la atención de una formación pensada para sacar ventaja en casa antes de la revancha.

Lo que sigue

La serie se definirá la semana próxima en Río de Janeiro, donde se conocerá a uno de los finalistas de la edición 2026 de la Copa Sudamericana. Para Boca, el resultado en la ida será determinante en un cruce de ida y vuelta que llega condicionado por la lesión de Paredes y por las variantes elegidas por Arruabarrena.