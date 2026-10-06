La Selección argentina venció a Chile en San Juan, en el inicio de su preparación para el Mundial Seniors. El torneo mundial comenzará el 12 de octubre en Paraguay.

Festejo argentino ante los chilenos en el Cantoni.

La Selección argentina de hockey sobre patines venció 5-0 a Chile en el estadio Aldo Cantoni, en el debut del torneo amistoso internacional que forma parte de la preparación para el Mundial Seniors. El equipo dirigido por José Luis Páez mantuvo el arco en cero durante todo el partido y sumó su primer ensayo formal antes de la competencia que comenzará el 12 de octubre en Paraguay.

El resultado dejó una referencia concreta sobre el rendimiento del plantel en una instancia previa al certamen mundialista. En este tipo de encuentros, la utilidad principal pasa por ajustar funcionamiento, ritmo de juego y variantes tácticas, además de medir la respuesta competitiva frente a otro seleccionado nacional. La diferencia de cinco goles también mostró eficacia ofensiva y solidez defensiva en el primer compromiso del torneo.

Primer tiempo

Argentina abrió el marcador a los 9 minutos y 55 segundos del primer tiempo por intermedio de Lucas Ordoñez. Más tarde, a los 13 minutos y 28 segundos, Lucas Martínez amplió la ventaja para el 2-0. Antes del descanso, Ordoñez volvió a convertir a los 24 minutos y 21 segundos y, segundos después, a los 25 minutos, Gonzalo Romero estableció el 4-0 parcial.

Complemento y plantel

En el segundo tiempo, el seleccionado nacional sostuvo el control del juego y cerró la cuenta a los 15 minutos y 17 segundos con un tanto de Ezequiel Mena, que fijó el 5-0 definitivo. Para este partido, Páez dispuso de Bautista Acevedo, Constantino Acevedo, Facundo Bridge, Lucas Martínez, Ezequiel Mena, Facundo Navarro, Lucas Ordoñez, Matías Pascual, Franco Platero, Danilo Rampulla, Gonzalo Romero y Juan Cruz Velázquez.

El amistoso ante Chile integra la etapa final de preparación del seleccionado argentino antes del Mundial Seniors. El cronograma inmediato queda marcado por la continuidad del torneo internacional en San Juan y por la fecha de inicio de la competencia en Paraguay, prevista para el 12 de octubre.