La Unión Argentina de Rugby (UAR), junto con las federaciones de Uruguay, Chile y Brasil, presentó ante World Rugby la documentación técnica para postularse como sede conjunta del Mundial 2035. La entidad informó que completó en tiempo y forma los procesos exigidos por el organismo rector del rugby a nivel global para avanzar con la candidatura regional. La iniciativa apunta a que, por primera vez, la Copa del Mundo se dispute en esta parte del mundo.

Plazos y decisión

Según el cronograma difundido, World Rugby anunciará las sedes elegidas en noviembre de 2027. Antes de esa instancia, el proceso prevé la presentación de documentación, visitas técnicas a los estadios postulados y, en mayo de 2027, la comunicación de las sedes preferidas. La decisión final quedará en manos del Consejo de World Rugby. Ese recorrido define si la región obtiene la organización de partidos del certamen o queda fuera de la selección definitiva.

Alcance de la propuesta

De acuerdo con la presentación, si la región resulta elegida, los cuatro países recibirán partidos del Mundial. La candidatura destaca una población combinada de 283 millones de habitantes, economías en crecimiento y antecedentes en la organización de eventos deportivos internacionales durante este siglo. Entre esos antecedentes se mencionan mundiales de distintas disciplinas y Juegos Olímpicos, como parte del argumento para sostener la postulación conjunta.

Sedes incluidas

Los estadios incluidos en la postulación son, en Argentina, el Monumental y el José Amalfitani en Buenos Aires, el Estadio Único Diego Armando Maradona en La Plata, el Mario Alberto Kempes en Córdoba, el Estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero, el Padre Martearena en Salta, el Malvinas Argentinas en Mendoza y el Gigante de Arroyito en Rosario. A ellos se suman el Maracaná, en Río de Janeiro; el Estadio Nacional, en Santiago de Chile; y el Estadio Centenario, en Montevideo. La nómina marca el alcance territorial de la propuesta y anticipa la necesidad de evaluaciones técnicas sobre cada escenario.

Respaldo institucional y competencia

Félix Páez Molina, presidente de la UAR, afirmó que la presentación “representa un paso muy importante para el rugby argentino y para toda la región”. Agregó: “Tenemos la oportunidad de mostrarle al mundo nuestra pasión por este deporte, nuestra capacidad para organizar grandes eventos y todo lo que nuestros países pueden ofrecer”. Según el dirigente, el proyecto se construye junto a las uniones de la región y Sudamérica Rugby. Marcello Calandra, presidente de Sudamérica Rugby, sostuvo que la candidatura “demuestra cómo está unida nuestra región, trabajando juntos, persiguiendo objetivos comunes” y señaló que cuentan con respaldo de gobiernos nacionales, estatales y comunidades de rugby de los cuatro países.

Valor deportivo y económico

Entre las sedes rivales para albergar la cita figuran Japón y España; además, según medios británicos citados en el texto original, Sudáfrica e Italia también tienen pensado postularse. La Copa del Mundo de Rugby es uno de los eventos internacionales de mayor escala y constituye el principal motor financiero para el crecimiento de la disciplina. La edición de 2023, disputada en Francia, convocó a más de 2,3 millones de espectadores en los estadios y generó 1.330 millones de horas de visualización. Ese torneo produjo un superávit récord de 472 millones de libras esterlinas, destinado a la reinversión en el deporte, y según la organización dejó además un gasto de 1.800 millones de euros y un beneficio económico neto de 871 millones de euros para la economía francesa.

Los Pumas disputaron todas las ediciones del Mundial desde la primera, en 1987. El seleccionado argentino alcanzó tres semifinales y obtuvo el tercer puesto en la edición de 2007. El próximo hito del proceso será la definición de las sedes preferidas en mayo de 2027, antes del anuncio final previsto para noviembre de 2027.