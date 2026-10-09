El seleccionado femenino de Argentina le ganó 4 a 0 a Chile y se clasificó a las semifinales de los World Skate Games que se disputan en Paraguay. El equipo dirigido por Darío Giuliani estaba obligado a ganar porque había llegado con el mismo puntaje que su rival, pero con menor diferencia de gol.

La necesidad de sumar de a tres condicionó el planteo argentino desde el inicio. El conjunto nacional buscó el arco rival desde el arranque y sostuvo el dominio territorial durante el primer tiempo, aunque recién pudo abrir el marcador a falta de 7 segundos para el descanso. Ese gol fue convertido por Julieta Fernández, que destrabó un partido cerrado y de escaso margen para el error.

En el complemento, el desarrollo siguió siendo complejo por el orden defensivo de Chile, que se replegó con varios jugadoras cerca de su arco. A los 13 minutos y 5 segundos, Florencia Felamini anotó el segundo tanto y amplió la ventaja argentina. Desde ese momento, el seleccionado nacional consolidó el control del juego y aumentó la diferencia con mayor claridad.

Definición del partido Julieta Fernández marcó el tercero a los 15 minutos y 27 segundos, y luego selló el resultado a los 21 minutos y 29 segundos. Con esos tres goles, la delantera completó la cuenta personal y aseguró la clasificación argentina a la próxima instancia del certamen. El resultado dejó al equipo en semifinales con una actuación que resolvió la exigencia deportiva que imponía la tabla.

El cruce por las semifinales será este viernes a las 17.30 frente a Italia. A la misma hora, el seleccionado Sub 19 también disputará su semifinal ante España, según la programación del torneo.