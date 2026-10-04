La selección femenina de hockey sobre patines inició el torneo con una victoria en Paraguay . Julieta Fernández marcó tres goles y este lunes enfrentará a Francia .

La Selección Argentina femenina de hockey sobre patines derrotó 5-1 a Suiza en su debut en el Mundial que se disputa en Paraguay, por la primera fecha del Grupo A de la World Championship de los World Skate Games Paraguay 2026. El partido se jugó en el Pabellón Arenita y dejó al equipo argentino con un arranque favorable en su recorrido internacional. El resultado le permitió sumar su primera victoria en el certamen y avanzar en la competencia con margen en la diferencia de gol.

La figura ofensiva fue Julieta Fernández, autora de tres de los cinco tantos argentinos. Los otros goles fueron convertidos por Valentina Fernández y Florencia Felamini, mientras que Nadele Moor descontó para el conjunto suizo. El desarrollo del encuentro mostró a Argentina con control del juego y eficacia en ataque, según el resultado final informado desde la competencia.

Próxima presentación

El calendario de Argentina continuará este lunes 5 de octubre frente a Francia. Por disposición de la organización, el partido fue reprogramado para las 16, hora argentina, nuevamente en el Pabellón Arenita. Ese cruce marcará el segundo compromiso de las dirigidas en el torneo y una nueva referencia para medir la continuidad del equipo en la fase de grupos.

Otra goleada argentina

La jornada también dejó una victoria de la Selección Sub 19 masculina, que superó 7-3 a Suiza en su estreno mundialista. Ese equipo volverá a presentarse este lunes ante España, en un encuentro que también sufrió una modificación horaria. El partido comenzará a las 12, hora argentina, en el mismo escenario de competencia.

Con esos resultados, las dos categorías argentinas que enfrentaron al seleccionado suizo iniciaron su participación con triunfos y una producción alta de goles. La agenda del día siguiente quedará concentrada en dos partidos en el Pabellón Arenita: primero la Sub 19 masculina ante España y, cuatro horas después, la selección femenina frente a Francia. Esa secuencia definirá la continuidad inmediata de ambos equipos en el Mundial de Paraguay.