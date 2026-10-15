La Selección cerró la fase de grupos en Paraguay con una goleada y el arco en cero. Este jueves, a las 11.45, jugará ante Italia por un lugar en semifinales.

Argentina cerró la fase clasificatoria del Mundial de hockey sobre patines que se disputa en Paraguay con una victoria por 4 a 0 ante Chile, en el clásico sudamericano correspondiente a la tercera fecha. El resultado le permitió terminar segunda en la Zona B y asegurar su lugar en los cuartos de final. La mejora en la producción ofensiva y la continuidad sin goles recibidos fueron los datos más relevantes del cierre de grupo.

El seleccionado argentino fue de menor a mayor a lo largo del torneo y frente a los trasandinos volvió a mostrar una evolución en ataque y defensa. La eficacia para convertir en los momentos clave incidió en un marcador amplio, mientras que el arco en cero confirmó una prestación defensiva sostenida en este partido. En un campeonato de eliminación directa, esa combinación adquiere peso inmediato para la etapa siguiente.

Los goles del triunfo

Facundo Navarro abrió el marcador a los 10 minutos y 45 segundos del primer tiempo. Apenas 31 segundos después, Lucas Martínez amplió la ventaja y le dio a la Albiceleste una diferencia temprana. Sobre el cierre de la etapa inicial, a cuatro minutos del descanso, Ezequiel Mena estableció el 3 a 0 y dejó el partido encaminado.

En el complemento, Facundo Bridge completó la goleada a diez minutos del final. Con ese cuarto tanto, Argentina selló una actuación sin sobresaltos en el tramo decisivo del encuentro. La victoria también confirmó que el equipo mantuvo el arco en cero por segundo partido consecutivo, un dato relevante en la previa de los cruces eliminatorios.

Italia, rival en cuartos

Con el segundo puesto de la Zona B asegurado, Argentina enfrentará a Italia en los cuartos de final. El partido se jugará este jueves 15 de octubre, desde las 11.45, en el Pabellón Arena de Paraguay. El cruce definirá el pasaje a semifinales y exigirá sostener la mejora exhibida en la fase clasificatoria.

La jornada de cuartos tendrá además los duelos Angola-Portugal, a las 11.45; Francia-Suiza, desde las 17.15; y España-Chile, a partir de las 20. En la Zona A, España venció 10 a 1 a Suiza y Portugal superó 4 a 0 a Italia, mientras que Francia empató 0 a 0 con Angola y terminó primera en la Zona B con siete puntos. Con los cruces definidos, el Mundial ingresó en su etapa de eliminación directa.