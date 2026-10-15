La Selección argentina se impuso en los cuartos de final de los World Skate Games Paraguay 2026 . Este viernes enfrentará a España o Chile por un lugar en la final.

La Selección argentina de hockey sobre patines avanzó este jueves a las semifinales de los World Skate Games Paraguay 2026 tras vencer por 4-1 a Italia en los cuartos de final. El resultado le permitió sostener su recorrido en el torneo y quedar a un paso de la definición por el título. La clasificación se apoyó en una actuación con eficacia ofensiva y en la capacidad de responder cuando el rival descontó.

Gonzalo “Nolo” Romero abrió el marcador en el primer tiempo y también convirtió el segundo tanto argentino en el complemento. Italia llegó al 2-1 por intermedio de Andrea Malagoli, pero la ventaja local volvió a ampliarse con el gol de Facundo Navarro y se cerró con la anotación de Lucas Martínez. La secuencia dejó al seleccionado nacional con una diferencia que terminó siendo decisiva para asegurar el pase de ronda.





Antecedentes del grupo El equipo dirigido por Argentina había llegado a esta instancia luego de una fase inicial con una derrota por 2-1 frente a Francia, una victoria por 4-1 ante Angola y un triunfo por 4-0 sobre Chile. Esa campaña le permitió terminar segundo en su zona y acceder a los cruces directos. La evolución en la fase de grupos explica que el seleccionado haya sostenido la posibilidad de pelear por el campeonato.

Incidencias y contexto El partido también dejó sanciones disciplinarias: Lucas Ordoñez recibió una tarjeta azul para Argentina, mientras que Morgan Antonioni fue sancionado con tarjeta azul y amarilla en el conjunto italiano. Esas decisiones no alteraron el resultado final, pero formaron parte de un encuentro que exigió control en un tramo de mayor tensión. En este tipo de torneos, la administración de faltas y tiempos muertos suele tener incidencia en el desarrollo del juego.

Lo que viene La semifinal se disputará este viernes 16 de octubre, desde las 20, en Paraguay. El rival saldrá del cruce entre España y Chile, con el seleccionado español entre los candidatos a llegar a la final. La programación deja al conjunto argentino con una preparación inmediata para un partido decisivo dentro del calendario del certamen.