La Selección se recuperó en Asunción tras perder con Francia y sumó sus primeros tres puntos. Este miércoles enfrentará a Chile desde las 20.

Argentina tuvo una mejor producción y venció a Angola.

La Selección argentina venció por 4-1 a Angola en Asunción, Paraguay, por la segunda fecha de la Zona B del Mundial de hockey sobre patines. El resultado le permitió sumar sus primeros tres puntos en el certamen y recuperar terreno después de la derrota sufrida en el debut ante Francia.

Los goles del conjunto nacional fueron convertidos por Lucas Martínez, en dos oportunidades, Danilo Rampulla y Lucas Ordoñez. Para el seleccionado africano descontó Neto, en un partido que dejó a la Argentina con una diferencia favorable de tres tantos y con mejor posición en la tabla.

Con esta victoria, la Albiceleste quedó en el segundo puesto de la zona, detrás de Francia, que este martes superó 7-2 a Chile y llegó a seis puntos. Chilenos y angoleños quedaron con una unidad cada uno, por lo que el grupo quedó abierto para la definición de las posiciones de clasificación.

Próximo cruce El seleccionado argentino volverá a presentarse este miércoles, desde las 20, ante Chile. Ese partido será determinante para la continuidad del recorrido en el Mundial, porque puede ordenar la pelea por los primeros puestos de la Zona B.

Antecedente inmediato La recuperación llegó después de la caída en el estreno frente a Francia, un resultado que había dejado a la Argentina sin margen de error en la fase inicial. La victoria ante Angola le devolvió puntos y lo mantiene en carrera en un grupo que todavía tiene posiciones en disputa.