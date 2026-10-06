La Selección argentina cerrará este martes la Fecha FIFA frente a Benín, desde las 20, con Lionel Messi como titular en el equipo que prepara Lionel Scaloni. El encuentro será el último amistoso de esta ventana internacional y llega con una alineación que mantendría a varios futbolistas que integraron los últimos procesos mundialistas. En ese armado, la continuidad de nombres consolidados busca darle rodaje a un plantel que viene de sostener la base de las campañas recientes.

La defensa presenta una de las principales definiciones antes del partido. Emiliano Martínez aparece como titular en el arco, mientras que Cristian Romero y Lisandro Martínez conformarían la zaga central. La duda está en el lateral izquierdo: Nicolás Tagliafico debe recuperarse de una molestia que le impidió disputar los dos amistosos anteriores y, si no llega en condiciones, Facundo Medina volvería a ocupar ese puesto, como ocurrió frente a Burkina Faso.

Por la derecha, Agustín Giay se perfila para ser titular. En ese sector no estarán Nahuel Molina, que debe cumplir una suspensión, ni Gonzalo Montiel, que no fue convocado para esta Fecha FIFA. La disponibilidad de esos laterales condicionó la planificación del cuerpo técnico y abrió una variante que, de confirmarse, modificaría una de las bandas de la última línea. La resolución quedará sujeta al entrenamiento final previo al encuentro.

El mediocampo y la delantera mantendrían la estructura más reconocible del equipo. Rodrigo De Paul volvería a ser titular después de no haber sido citado para los encuentros anteriores y compartiría zona con Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. En ataque, Messi estaría acompañado por Lautaro Martínez y Julián Álvarez, lo que completaría una formación con varios de los nombres que se repitieron en las convocatorias de los últimos años. Para Scaloni, esa disposición permite sostener una base de funcionamiento en el cierre de la gira.

Si no surgen cambios en la última práctica, la probable formación de Argentina será: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. El cierre de la preparación dependerá del entrenamiento previo al partido, que definirá si se mantiene la duda en el lateral izquierdo.