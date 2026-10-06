La Selección Argentina Sub 19 igualó 2-2 en Asunción y avanzó a cuartos de final. El puesto en la zona definirá su cruce en la fase eliminatoria.

La Selección Argentina Sub 19 cerró la fase de grupos de los World Skate Games Asunción 2026 con un empate 2-2 frente a Italia y aseguró su lugar en los cuartos de final del certamen. El encuentro se disputó este martes en el Pabellón Arenita, en Paraguay, bajo la conducción de Esteban “Tuco” Ábalos. El resultado dejó al equipo nacional con cuatro puntos y en el tercer puesto del Grupo A.

El seleccionado argentino había llegado a la última fecha con tres unidades, después de vencer 7-3 a Suiza en el debut y perder 6-1 ante España. Italia también había superado a Suiza y se presentaba como un rival directo en la disputa por las posiciones de la zona. El empate permitió a la Argentina recuperar terreno tras la caída ante España y completar la primera etapa con un saldo de una victoria, un empate y una derrota.

Definición de la zona El 2-2 dejó al conjunto argentino por detrás de España e Italia en la tabla del grupo. La ubicación final tiene incidencia en la etapa eliminatoria, porque determina los cruces de cuartos de final. Aunque la clasificación ya estaba prevista para los ocho seleccionados participantes, el orden de la zona conserva valor deportivo para el desarrollo del cuadro.

Antecedentes inmediatos En su presentación inicial, la Sub 19 había mostrado capacidad ofensiva al imponerse 7-3 sobre Suiza, con Bautista Romero como uno de los destacados al convertir dos goles. La derrota posterior frente a España había dejado al equipo obligado a sumar ante Italia para sostener una posición competitiva en el grupo. Ese contexto explica la relevancia del empate conseguido en la tercera fecha.

Próxima instancia Los cuartos de final están programados para este jueves 8 de octubre, mientras que las semifinales se jugarán el viernes 9 y la definición del campeonato está prevista para el sábado 10. Con la fase de grupos concluida, el seleccionado argentino queda a la espera de la confirmación de su cruce en la instancia eliminatoria.