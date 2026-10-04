La Selección Argentina Sub 19 de hockey sobre patines inicia este domingo su participación en Paraguay. El primer partido será frente a Suiza, en un torneo internacional de la categoría.

La Selección Argentina Sub 19 de hockey sobre patines debuta este domingo frente a Suiza en el Mundial que se disputa en Paraguay. El equipo está dirigido por Esteban Ábalos y abre así su participación en un certamen que reúne a selecciones de la categoría.

Para el estreno, el entrenador dispuso como formación inicial a Charbel Fraifer, Nicolás Alonzo, Bautista Romero, Lucas Sottano y Joaquín Morales. Esa primera alineación será la encargada de iniciar el recorrido argentino en el torneo, en un contexto de competencia internacional exigente para un plantel juvenil.

El plantel

10 – Charbel Fraifer

2 – Benjamín Bailón

5 – Nicolás Alonzo

7 – Valentín Funes

8 – Alejo Espinoza

9 – Joaquín Morales

22 – Renzo Ferrer

77 – Bautista Romero

78 – Lucas Sottano

21 – Martino Mercado

El plantel argentino combina jugadores con recorrido en competencias nacionales y experiencia internacional, según la información difundida sobre la delegación. Esa base será la que sostenga el inicio del Mundial, en el que cada presentación condiciona las posibilidades de avanzar en la tabla y en la fase siguiente del certamen.

Con el cruce ante Suiza, la Sub 19 pone en marcha su camino en Paraguay con la meta de seguir en carrera en la competencia. El desarrollo del primer partido marcará el punto de partida para el resto de la campaña argentina en el torneo.