La Selección perdió 3 a 2 en la semifinal de los World Skate Games de Paraguay . Este sábado jugará por el podio.

La Selección Argentina Sub 19 de hockey sobre patines perdió 3 a 2 frente a España en la semifinal de los World Skate Games disputados en Paraguay. El equipo dirigido por Estéban Ábalos quedó así fuera de la final y deberá disputar el partido por el tercer puesto.

El conjunto español sacó ventaja en el primer tiempo con goles de Joel Milá, mientras que Argentina generó situaciones para descontar pero no logró convertir en esa etapa. Según el desarrollo del encuentro, el seleccionado argentino dispuso de remates que dieron en los postes y de intervenciones del arquero Palleja, una de las figuras del rival.

Definición en el complemento

En el segundo tiempo, Oriol Castro amplió la diferencia para España y luego Bautista Romero descontó de penal para Argentina. Más tarde, Joel Milá marcó su segundo gol y estableció el 3 a 1 parcial, en un tramo en el que el seleccionado nacional volvió a buscar el descuento con insistencia.

Chance de podio

Sobre el cierre, Valentin Funes anotó el segundo tanto argentino y mantuvo abierta la posibilidad de llegar al empate. Sin embargo, el equipo no logró revertir el resultado en los minutos finales y se quedó sin acceso a la definición por el título. Ahora jugará por el tercer puesto este sábado a las 14.15, ante el perdedor del cruce entre España y Portugal.

Ese partido definirá el último escalón del podio en una competencia que reúne a las principales selecciones juveniles de la disciplina y que deja a Argentina con una oportunidad concreta de cerrar su participación con medalla.