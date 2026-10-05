El seleccionado argentino perdió por la segunda fecha del Grupo A en los World Skate Games Paraguay 2026 . Este martes enfrentará a Italia a las 15:30 .

El seleccionado argentino Sub 19 de hockey sobre patines perdió 6 a 1 ante España este lunes, por la segunda fecha del Grupo A de los World Skate Games Paraguay 2026. El resultado interrumpió el inicio positivo que había tenido el equipo nacional en el torneo.

Después de la victoria frente a Suiza en el debut, el conjunto albiceleste no pudo sostener ese rendimiento ante el seleccionado español. España se impuso con goles de Hugo Mareque (2), Ishak Bouda (2), Oriol Castro y Joel Mila. El único tanto argentino fue convertido por Valentin Funes.

El desarrollo del marcador deja a Argentina obligada a sumar en la próxima presentación para sostener sus posibilidades en la zona. En esta etapa del certamen, cada partido incide en la posición final del grupo y en la continuidad dentro del cuadro competitivo.

Próximo partido

El seleccionado nacional volverá a jugar este martes a las 15:30 (hora de Argentina) frente a Italia, por la tercera fecha del Grupo A. Ese cruce será determinante para la recuperación del equipo en el torneo que se disputa en Paraguay.