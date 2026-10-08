La Sub-19 masculina enfrenta a Francia y Las Águilas a Chile en cruces que definen el paso a semifinales. El enviado de Telesol, Sebastián Caruso, también recorrió desde Asunción la casa donde murió Domingo Faustino Sarmiento.

Desde Asunción, Paraguay, el periodista y enviado de Telesol, Sebastián Caruso, contó los detalles de la jornada decisiva que viven los seleccionados argentinos de hockey sobre patines en el Mundial. Los equipos nacionales juegan cruces clave antes de las instancias finales, acompañados por familiares y simpatizantes sanjuaninos que viajaron hasta el país vecino.

El seleccionado masculino Sub-19 enfrenta a Francia desde las 15 horas, en un partido eliminatorio. La transmisión previa arranca a las 14 horas por las pantallas de Telesol.

A las 20 horas, el combinado femenino mayor, Las Águilas, juega un partido determinante ante Chile para pelear un lugar en semifinales. "Se ha convertido en un mata-mata casi, podemos decir, porque con el empate Argentina se queda fuera de las semifinales", explicó Caruso.

El periodista detalló que España ya se aseguró el primer puesto de la zona y que la ventaja deportiva favorece a Chile por diferencia de gol. Las chilenas cayeron 3 a 2 ante las españolas, mientras que Argentina perdió 7 a 1 en su cruce anterior.

El panorama es más alentador para el equipo masculino, que llega con buen ánimo pese a la derrota previa ante España. Caruso contó que el plantel asume el favoritismo ante Francia y que en las tribunas acompañan familiares de jugadores como Bautista Romero y el capitán Nico Alonso.

Fuera de la cancha, el equipo de Telesol recorrió el Solar Sarmiento, el predio donde vivió y murió Domingo Faustino Sarmiento a fines del siglo XIX. Referentes del lugar y de la Biblioteca Nacional de Paraguay explicaron que el terreno fue donado en 1959 por el gobierno argentino y que ahora se gestiona regularizar los títulos para armar un centro cultural educativo.

"La verdad es que cuando llegué y vi ese lugar se me erizó la piel imaginándome que por ese sector había caminado Domingo Faustino Sarmiento", dijo Caruso sobre el histórico predio. Ambos partidos se pueden seguir en vivo por Telesol Más y por el canal de YouTube de 2M al Mundo.