El Sub 19 enfrentará a Francia a las 15 y el seleccionado femenino a Chile a las 20. Ambos encuentros definen la continuidad argentina en el torneo.

Las selecciones argentinas Sub 19 y femenina afrontarán este jueves dos partidos que condicionan su continuidad en el Mundial de hockey sobre patines. El primer cruce será ante Francia a las 15, y el segundo frente a Chile a las 20.

El seleccionado Sub 19 jugará por los cuartos de final, por lo que una victoria le permitiría seguir avanzando en el certamen. El dato central es que el equipo argentino llega a una instancia eliminatoria, donde cada resultado define la permanencia en competencia.

Más tarde será el turno del conjunto femenino, que se medirá con Chile en un partido de la instancia previa a los cuartos de final. En ese caso, el objetivo es obtener el pase a la siguiente etapa y sostener la representación argentina en la fase decisiva del torneo.

La jornada deja a Argentina con dos compromisos en el mismo día y con margen reducido para el error. El primero de ellos comenzará a las 15 y el segundo a las 20, según el cronograma informado para la competencia.