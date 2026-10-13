La Selección masculina enfrenta este martes a Angola por la Zona B del Mundial. Tras caer con Francia, necesita un resultado para llegar mejor al cierre de grupo.

La Selección argentina masculina de hockey sobre patines enfrentará este martes a las 20 a Angola en Asunción, Paraguay, por la segunda fecha de la Zona B del Mundial. El partido adquiere relevancia para el equipo nacional porque llega después de la derrota por 1-0 ante Francia en el debut. Una victoria le permitiría mejorar su posición en el grupo antes de la última fecha de la fase inicial.

En la primera jornada, Angola empató 2-2 con Chile, en una zona que comenzó con resultados ajustados. Para la Argentina, el margen de error se redujo desde el estreno, ya que el cierre de la fase de grupos será este miércoles también a las 20 frente a Chile. Ese calendario condiciona la necesidad de sumar en la segunda presentación para no depender de otros resultados.

Arbitraje y definición del grupo

El encuentro será dirigido por los árbitros portugueses Fernando Vasconcelos y Pedro Figueredo. La designación completa el marco operativo de un partido que puede incidir en la clasificación final de la Zona B. En paralelo, Francia ratificó su inicio sólido al vencer 7-2 a Chile en la segunda fecha, después de haber superado a la Argentina por 1-0.

Panorama de la Zona A

La segunda fecha también dejó movimientos en la Zona A, donde España y Portugal volvieron a sumar. En la jornada inaugural, España le ganó 3-2 a Italia y Portugal venció 10-1 a Suiza. Luego, los italianos se recuperaron con un 10-2 sobre los suizos, mientras que España volvió a imponerse por 4-2 frente a Portugal.

Con esos resultados, españoles y portugueses se mantienen como los equipos más consistentes de ese grupo en el tramo inicial del campeonato. Para la Argentina, el foco inmediato está puesto en el cruce con Angola y en la necesidad de llegar a la última fecha con chances firmes de clasificación en la Zona B.