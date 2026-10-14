El seleccionado argentino juega la tercera fecha en Paraguay. El resultado incide en las posiciones y en los cruces de cuartos de final.

Argentina y Chile empatan 0 a 0 por la tercera fecha del Mundial de hockey sobre patines que se disputa en Paraguay. El partido resulta determinante para la clasificación final de la Zona B y para la conformación de los cruces de cuartos de final.

El seleccionado argentino inició el encuentro con Acevedo, Romero, Ordóñez, Mena y Martínez. La formación busca un resultado que mejore su ubicación en el grupo antes del inicio de la etapa eliminatoria. En este tipo de competencia, la posición en la fase clasificatoria define los enfrentamientos de la ronda siguiente.

La jornada también registró el empate sin goles entre Francia y Angola. Ese resultado dejó a los franceses al tope de la tabla con 7 puntos, mientras Argentina suma 3, Angola 2 y Chile 1, a la espera del cierre del partido entre argentinos y chilenos. La evolución de esa zona condiciona el orden final de los cuatro equipos.

Zona A

En la otra llave, España venció 10 a 1 a Suiza y Portugal superó 4 a 0 a Italia. Con esos resultados, España terminó la fase clasificatoria como líder de la Zona A con 9 puntos, seguida por Portugal con 6, Italia con 3 y Suiza sin unidades.

La última fecha de la fase de grupos define las posiciones y los cruces de cuartos de final, instancia en la que comenzará la eliminación directa por el título mundial. En ese tramo quedará establecido el recorrido de cada seleccionado hacia la etapa decisiva del certamen.