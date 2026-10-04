La Selección se impuso con amplitud en su segundo amistoso y marcó siete goles en el estadio Monumental. El resultado se sumó al 4-0 ante Bolivia.

La Selección argentina venció por 7-0 a Burkina Faso en el estadio Monumental, en su segundo amistoso de la serie preparatoria. El equipo dirigido por Lionel Scaloni resolvió el partido con una diferencia amplia desde el inicio y consolidó el resultado con seis goles más a lo largo del encuentro. La actuación se produjo después del 4-0 frente a Bolivia, en el amistoso anterior.

El marcador se abrió a los 4 minutos con una acción de penal: a Lautaro Martínez le atajaron el remate, pero convirtió en el rebote para poner en ventaja a la Albiceleste. Pocas jugadas después, Julián Álvarez definió dentro del área y un rebote en Moumouni Diallo derivó en el segundo tanto. A los 12 minutos, Gianluca Prestianni marcó el tercero con un disparo que terminó de ampliar la diferencia.

El cuarto gol llegó por intermedio de Nico Paz, que recibió un pase largo, controló dentro del área y definió entre las piernas del arquero rival. Antes de la media hora, Julián Álvarez volvió a convertir tras una asistencia de Prestianni al corazón del área. Con ese tramo, Argentina dejó definido el trámite y administró la ventaja en el resto del primer tiempo.

Segundo tiempo

Ya en la etapa complementaria, Franco Mastantuono anotó su primer gol con la Selección después de varias modificaciones en la formación. En los últimos segundos, Giuliano Simeone selló el 7-0 definitivo. El resultado quedó registrado como un triunfo amplio en la preparación del seleccionado, con participación goleadora repartida entre jugadores de distintas edades y recorridos dentro del plantel.

El dato a seguir es la continuidad de la preparación del equipo de Scaloni, que cerró este compromiso con una diferencia de siete goles y con varios futbolistas sumando minutos y conversiones. La referencia inmediata para este ciclo quedó dada por los dos amistosos consecutivos con marcadores amplios: 4-0 frente a Bolivia y 7-0 ante Burkina Faso.