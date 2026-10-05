El seleccionado femenino venció con amplitud en los World Skate Games 2026. Este martes enfrentará a España por la tercera fecha.

El seleccionado femenino de Argentina venció 6 a 0 a Francia por la segunda fecha de los World Skate Games 2026 y quedó al frente del Grupo A en hockey sobre patines.

El equipo dirigido por Darío Giuliani resolvió el partido desde el inicio y no tuvo sobresaltos frente al conjunto galo. La diferencia se sostuvo durante todo el desarrollo y terminó reflejada en el marcador final.

La victoria se apoyó en el triplete de Adriana Soto, los dos goles de Julieta Fernández y el tanto de Valentina Fernández. Con ese resultado, Las Águilas quedaron bien posicionadas en la zona y mantienen su objetivo de alcanzar la séptima Copa del Mundo.

Lo que viene El próximo compromiso será este martes a las 20, cuando Argentina se mida con España por la tercera fecha. Ese cruce será clave para la definición de las posiciones en el grupo.