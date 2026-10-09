La Selección argentina femenina de hockey sobre patines avanzó a la definición de los World Skate Games Paraguay 2026. Este sábado a las 20 enfrentará a España.

La Selección argentina femenina de hockey sobre patines venció por 4-0 a Italia en las semifinales de los World Skate Games Paraguay 2026 y accedió a la final del certamen. El resultado dejó al equipo nacional a un partido del título y confirmó su clasificación al encuentro decisivo frente a España.

El equipo argentino resolvió el cruce con dos goles en cada tiempo, según el registro oficial de las acciones del partido. Adriana Soto abrió la cuenta a los 15 minutos y 43 segundos de la primera etapa y Gimena Gómez amplió a los 8 minutos y 50 segundos, para que Argentina se fuera al descanso con ventaja de 2-0. La diferencia le permitió administrar el desarrollo y sostener el control del juego.

Definición del partido

En el complemento, Soto volvió a convertir a los 17 minutos y 38 segundos y Gómez selló el resultado a los 12 minutos y 48 segundos. Con un doblete de cada una, ambas jugadoras fueron las autoras de los cuatro tantos que aseguraron el pase a la final. La victoria también consolidó la actuación del seleccionado en una instancia decisiva del torneo.

Final ante España

El rival por el campeonato será España, que enfrentará a Argentina en el partido definitorio. La final está programada para este sábado 10 de octubre, desde las 20, en horario de Argentina y Paraguay, de acuerdo con el cronograma oficial de resultados de World Skate. El encuentro determinará el campeón del torneo femenino de hockey sobre patines en esta edición de los juegos.

La selección argentina llega a esa instancia tras una semifinal resuelta con eficacia en ambas áreas y con una diferencia de cuatro goles. El dato inmediato a seguir es el horario de la final y la definición del título frente al conjunto español.